Hostinger Cyber Week 2025: crea il tuo sito professionale a soli 1,95€

Hostinger sta proponendo una promozione speciale che difficilmente tornerà presto: uno sconto fino all’85%, prezzi che partono da 1,95€ al mese, 2 mesi extra inclusi e un dominio gratuito per un anno. Un pacchetto davvero completo, ideale soprattutto per chi vuole iniziare senza complicazioni e con strumenti moderni, veloci e facili da usare.

Website Builder Premium: tutto in un unico strumento

Con il piano Website Builder Premium, puoi trasformare un’idea in un sito professionale in poco tempo, anche se non hai competenze tecniche. Hostinger mette a disposizione una serie di strumenti avanzati ma semplici da utilizzare, perfetti per costruire un progetto digitale curato e funzionale. Ecco cosa include questa soluzione:

Possibilità di creare fino a 25 siti web

50 caselle email personalizzate gratuite per un anno

Editor drag & drop intuitivo con oltre 150 template professionali

Modifiche e gestione del sito anche da mobile

Dominio gratuito + 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati

Assistenza dedicata 24/7

E tutto questo a una cifra che, durante la Cyber Week, è quasi irrisoria rispetto ai servizi inclusi. La vera rivoluzione è l’intelligenza artificiale incorporata negli strumenti di Hostinger. Grazie all’AI Website Builder, puoi:

generare testi ottimizzati SEO ,

creare immagini personalizzate,

realizzare contenuti su misura per blog o pagine prodotto,

impostare un design professionale partendo da semplici risposte guidate.

In pratica, puoi pubblicare il tuo sito in pochi minuti: ti basta descrivere il tuo progetto e l’AI farà il resto, riducendo drasticamente il tempo necessario per iniziare. La Cyber Week non è solo una promozione: è il momento in cui i servizi digitali migliori raggiungono il loro costo più basso dell’anno. Se stai programmando di creare un sito, un e-commerce o semplicemente avere un’identità online più professionale, questa offerta ti permette di farlo risparmiando notevolmente e ottenendo strumenti evoluti, moderni e supportati. Con Hostinger inizi subito, risparmi tempo, soldi e non ti scontri con complicazioni tecniche.