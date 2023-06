Hostinger: hosting scontato fino al 75% e 2 mesi gratuiti

Hostinger è un provider di web hosting che offre una vasta gamma di servizi per soddisfare ogni esigenza. Con la possibilità di gestire fino a 100 siti web, la registrazione gratuita di un nome di dominio, l’impostazione di indirizzi email aziendali professionali, l’hosting WordPress gestito e il Costruttore di Siti Web, Hostinger è una scelta affidabile e conveniente per la creazione e la gestione dei siti web.

Con la promozione attuale Hostinger mette a disposizione i suoi piani di hosting con un prezzo scontato fino al 75% e due mesi gratis. Tutti i piani includono dominio gratuito, migrazione gratuita del sito e assistenza clienti 24/7.

È possibile scegliere tra 3 tipologie di piani: Premium, Business e Cloud Startup, con prezzi in promozione a partire da 2,99€ al mese.

I piani di Hostinger permettono di gestire fino a 100 siti web da un unico account. Questo significa che, le agenzie o chi ha bisogno di gestire più siti per diversi clienti, potrà farlo in modo semplice e pratico, tutto da un’unica piattaforma.

Un altro vantaggio offerto da Hostinger è la possibilità di registrare gratuitamente un nome di dominio e di impostare fino a 100 indirizzi email aziendali professionali.

Hostinger offre anche una migrazione gratuita, che consente di trasferire il proprio sito da un altro provider senza costi aggiuntivi. Per coloro che utilizzano WordPress come piattaforma per il loro sito web, Hostinger offre anche un servizio di hosting gestito.

Infine, Hostinger mette a disposizione un Costruttore di Siti Web che consente di creare un sito, partendo da zero, scegliendo un template creato da un designer o lasciando che sia l’IA a crearlo per te.

