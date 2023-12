Hostinger: la soluzione per siti web all-in-one

Hostinger offre un’ampia gamma di servizi e soluzioni per supportare sia le esigenze individuali sia quelle aziendali nella creazione e gestione di siti web. Con una vasta offerta che copre diversi tipi di hosting e strumenti per il web, Hostinger si posiziona come una soluzione all-in-one per presenze online efficaci e efficienti.

Offerte attuali di Hostinger

Hostinger propone un’offerta di hosting web con sconti fino al 75% con vari piani disponibili e adatti ad ogni tipo di esigenza.

Piano Premium : Il piano Premium parte da un prezzo di 2,99€ al mese + IVA e 3 mesi gratuiti. Questa offerta include diversi vantaggi come un dominio gratuito, email gratuite e assistenza clienti disponibile 24/7​​. Il piano “Premium” è ideale per siti web personali e offre 100GB di memoria SSD, backup settimanali, SSL gratuito illimitato, e molte altre funzionalità​​ come il website builder Drag e Drop .

Piano Business : Per le aziende che necessitano di maggior potenza e funzioni avanzate, il piano "Business" è scontato del 73%, con un prezzo di 3,99€ al mese + IVA e 3 mesi gratuiti. Questo piano include caratteristiche come prestazioni incrementate, 200GB di memoria NVME, backup giornalieri, e una suite completa di strumenti di marketing e sicurezza​​.

Cloud Hosting: Per coloro che richiedono prestazioni ottimizzate e risorse dedicate, il piano "Cloud Startup" offre un risparmio del 50%, con un costo di 9,99€ al mese + IVA e 3 mesi gratis. Questo piano è progettato per gestire fino a 300 siti web con 200 GB di memoria NVME, backup giornalieri, e molteplici strumenti di ottimizzazione per WordPress​​.

Tutti i piani prevedono una garanzia di rimborso di 30 giorni. Per i nuovi utenti che desiderano trasferire il loro sito esistente su Hostinger, l’azienda offre un servizio di migrazione del sito web gratuito e automatico, con assistenza passo-passo fornita dai loro agenti. Il processo di migrazione è progettato per essere completato entro 24 ore​​.

