Hostinger: migrazione gratuita e dominio incluso con l’offerta Black Friday

Avere un sito veloce, sicuro e facile da gestire è fondamentale per il successo online. Con le offerte Black Friday di Hostinger, è il momento ideale per lanciare o migrare il tuo sito WordPress: sconti fino all’85%, dominio gratuito e migrazione senza interruzioni rendono l’ingresso nel web più semplice e conveniente che mai. Dall’AI Website Builder ai piani Cloud potenziati, Hostinger offre una piattaforma completa per far crescere la tua presenza digitale in modo rapido e professionale.

Offerta Black Friday: hosting da 1,95 €/mese

Hostinger lancia la sua promozione più vantaggiosa dell’anno con sconti fino all’85% su tutti i piani di hosting. L’offerta del Black Friday consente di andare online a partire da 1,95 €/mese, con due mesi extra e dominio gratuito inclusi. Tutti i pacchetti comprendono SSL gratuito, email aziendale per un anno e una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, per testare la piattaforma in totale sicurezza.

I piani più popolari includono:

Premium Hosting: da 12,95 a 1,95 €/mese – fino a 3 siti web e 20 GB di spazio SSD.

Business Hosting: da 14,95 a 2,75 €/mese – fino a 50 siti e backup giornalieri.

Cloud Startup: da 25,99 a 7,45 €/mese – fino a 100 siti e performance ottimizzate per traffici elevati.

Migra il tuo sito WordPress gratuitamente

Una delle novità più apprezzate dell’offerta è la migrazione gratuita e senza downtime per siti WordPress. Il trasferimento viene gestito interamente dal team tecnico di Hostinger, garantendo continuità di servizio e prestazioni migliorate grazie ai server NVMe di ultima generazione.

Chi passa a Hostinger beneficia anche del WordPress AI Assistant, che automatizza configurazioni e manutenzione, migliorando sicurezza e velocità del sito.

Website builder e strumenti AI integrati

Per chi vuole creare un nuovo sito, Hostinger offre l’AI Website Builder, che genera automaticamente layout, testi e immagini in pochi minuti. È sufficiente descrivere la propria idea per ottenere un sito completo e personalizzabile con l’editor drag & drop.

Con Hostinger Horizons, è possibile anche trasformare comandi testuali in siti web o app senza scrivere codice. L’intelligenza artificiale integrata semplifica ogni fase: dalla creazione alla gestione, fino all’ottimizzazione SEO e email marketing automatizzato.

Un ecosistema completo per far crescere la tua presenza online

Oltre al web hosting, Hostinger offre strumenti dedicati a professionisti, agenzie e creatori digitali: email aziendali personalizzate, hosting per e-commerce, gestione automatizzata n8n, VPS, e servizi di cloud hosting scalabile. Con oltre 10 milioni di siti web creati e clienti in più di 150 Paesi, la piattaforma si conferma una delle più complete e affidabili sul mercato. Per scoprire l’offerta completa di Hostinger clicca qui.