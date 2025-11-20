Hostinger: per il Black Friday hosting da 1,95 € e dominio gratis

Hostinger apre il Black Friday 2025 con una delle promozioni più vantaggiose del settore: i piani premium scendono da 12,95 € a 1,95 €/mese, con due mesi aggiuntivie dominio gratuito per il primo anno. L’offerta include garanzia soddisfatti o rimborsati per 30 giorni e si applica ai pacchetti Hosting Premium, Business e Cloud Startup. Una promozione perfetta per per chi vuole lanciare un sito personale, un e-commerce, un blog o un progetto aziendale ad alte prestazioni riducendo drasticamente il costo di ingresso.

Website builder AI e strumenti per creare siti in pochi minuti

Uno dei punti centrali dell’offerta è la presenza degli strumenti AI integrati, come Hostinger Horizons e l’AI Website Builder. L’utente descrive l’idea del sito e la piattaforma genera automaticamente layout, immagini e testi, modificabili tramite editor drag & drop. Per chi preferisce WordPress, è disponibile l’Avvio rapido WP, con gestione della sicurezza, manutenzione e aggiornamenti automatizzati.

Hosting scalabile e prestazioni avanzate

I nuovi piani includono funzionalità premium come SSL gratuito, backup automatici, email professionali per un anno e migrazione assistita senza downtime. Il piano Business aggiunge backup giornalieri, AI per WordPress, e-commerce ottimizzato e CDN inclusa. Cloud Startup offre un salto di potenza: fino a 20 volte più risorse, 100 GB NVMe, assistenza prioritaria 24/7, IP dedicato e possibilità di distribuire app Node.js. L’infrastruttura cloud garantisce uptime elevato e scalabilità immediata, rendendo il pacchetto indicato per progetti in crescita o siti con traffico variabile.

Dominio gratuito e strumenti professionali per brand e email

Oltre all’hosting, l’offerta comprende un dominio gratuito per un anno, gestione email aziendale, strumenti di marketing basati su AI e servizi per automatizzare attività ripetitive, come l’hosting n8n per flussi senza codice. Hostinger mira a costruire un ecosistema completo, che va dalla creazione del sito alla gestione del brand, fino alle campagne email e alla crescita dell’autorità online. Un approccio che consente di avviare e scalare progetti digitali con costi minimi e un unico punto di gestione. Per conoscere l’offerta completa di Hostinger clicca qui.