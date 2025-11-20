 Hostinger: per il Black Friday hosting da 1,95 € e dominio gratis
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Hostinger: per il Black Friday hosting da 1,95 € e dominio gratis

Hostinger lancia la suaofferta per il Black Friday 2025: piani hosting da 1,95 €/mese, dominio gratuito e due mesi extra. Website builder AI, WordPress ottimizzato e cloud potenziato.
Hostinger: per il Black Friday hosting da 1,95 € e dominio gratis
Informatica Cloud & Hosting
Hostinger lancia la suaofferta per il Black Friday 2025: piani hosting da 1,95 €/mese, dominio gratuito e due mesi extra. Website builder AI, WordPress ottimizzato e cloud potenziato.

Hostinger apre il Black Friday 2025 con una delle promozioni più vantaggiose del settore: i piani premium scendono da 12,95 € a 1,95 €/mese, con due mesi aggiuntivie dominio gratuito per il primo anno. L’offerta include garanzia soddisfatti o rimborsati per 30 giorni e si applica ai pacchetti Hosting Premium, Business e Cloud Startup. Una promozione perfetta per per chi vuole lanciare un sito personale, un e-commerce, un blog o un progetto aziendale ad alte prestazioni riducendo drasticamente il costo di ingresso.

Attiva subito l’offerta di Hostinger

Website builder AI e strumenti per creare siti in pochi minuti

Uno dei punti centrali dell’offerta è la presenza degli strumenti AI integrati, come Hostinger Horizons e l’AI Website Builder. L’utente descrive l’idea del sito e la piattaforma genera automaticamente layout, immagini e testi, modificabili tramite editor drag & drop. Per chi preferisce WordPress, è disponibile l’Avvio rapido WP, con gestione della sicurezza, manutenzione e aggiornamenti automatizzati.

Hosting scalabile e prestazioni avanzate

I nuovi piani includono funzionalità premium come SSL gratuito, backup automatici, email professionali per un anno e migrazione assistita senza downtime. Il piano Business aggiunge backup giornalieri, AI per WordPress, e-commerce ottimizzato e CDN inclusa. Cloud Startup offre un salto di potenza: fino a 20 volte più risorse, 100 GB NVMe, assistenza prioritaria 24/7, IP dedicato e possibilità di distribuire app Node.js. L’infrastruttura cloud garantisce uptime elevato e scalabilità immediata, rendendo il pacchetto indicato per progetti in crescita o siti con traffico variabile.

Dominio gratuito e strumenti professionali per brand e email

Oltre all’hosting, l’offerta comprende un dominio gratuito per un anno, gestione email aziendale, strumenti di marketing basati su AI e servizi per automatizzare attività ripetitive, come l’hosting n8n per flussi senza codice. Hostinger mira a costruire un ecosistema completo, che va dalla creazione del sito alla gestione del brand, fino alle campagne email e alla crescita dell’autorità online. Un approccio che consente di avviare e scalare progetti digitali con costi minimi e un unico punto di gestione. Per conoscere l’offerta completa di Hostinger clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Internxt: sicurezza totale al 90% di sconto per il Black Friday

Internxt: sicurezza totale al 90% di sconto per il Black Friday
Il Black Friday di Hostinger: crea il tuo sito da zero con l'AI e sconti fino all’85%

Il Black Friday di Hostinger: crea il tuo sito da zero con l'AI e sconti fino all’85%
Black Friday pCloud: maxi-sconti sul cloud a vita e bundle con tool extra

Black Friday pCloud: maxi-sconti sul cloud a vita e bundle con tool extra
pCloud, offerta Black Friday imperdibile: bundle a vita fino al 62% di sconto

pCloud, offerta Black Friday imperdibile: bundle a vita fino al 62% di sconto
Internxt: sicurezza totale al 90% di sconto per il Black Friday

Internxt: sicurezza totale al 90% di sconto per il Black Friday
Il Black Friday di Hostinger: crea il tuo sito da zero con l'AI e sconti fino all’85%

Il Black Friday di Hostinger: crea il tuo sito da zero con l'AI e sconti fino all’85%
Black Friday pCloud: maxi-sconti sul cloud a vita e bundle con tool extra

Black Friday pCloud: maxi-sconti sul cloud a vita e bundle con tool extra
pCloud, offerta Black Friday imperdibile: bundle a vita fino al 62% di sconto

pCloud, offerta Black Friday imperdibile: bundle a vita fino al 62% di sconto
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il
20 nov 2025
Link copiato negli appunti