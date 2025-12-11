 Hostinger, per la Cyber Week piani hosting scontati fino all'80%
Super offerta Hostinger in occasione della Cyber Week: piani hosting completi e website builder basato su AI, con dominio gratuito a prezzo scontato.
La promo Hostinger per la Cyber Week è una delle offerte più competitive disponibili al momento: fino all’80% di sconto su piani di web hosting, dominio gratuito e altri tre mesi inclusi. Una spinta concreta per chi vuole creare un sito professionale o lanciare un business online, approfittando di strumenti avanzati a un prezzo ridotto.

Piani Hostinger: tre soluzioni per ogni progetto

I pacchetti in promozione offrono funzionalità complete e strumenti avanzati. Il piano Premium, ideale per iniziare, parte da 2,49€/mese con tre mesi gratuiti. Il piano Business, pensato per chi necessita di maggiore potenza, costa 3,29€/mese. Per gestire siti più complessi c’è il piano Cloud Startup, disponibile a 7,49€/mese. Tutti i pacchetti garantiscono SSL illimitati, dominio gratuito con piano annuale, traffico senza limiti e template professionali.

Hostinger integra un AI Website Builder capace di creare un sito completo in pochi minuti. Oltre alla creazione guidata con Intelligenza Artificiale, avrai a disposizione backup automatici settimanali, email professionali, un sistema avanzato di email marketing e la migrazione gratuita da altre piattaforme, senza downtime. Per i siti WordPress sono disponibili manutenzione ottimizzata, backup giornalieri e l’innovativo agente AI Kodee.

La qualità dell’infrastruttura Hostinger si distingue per la CDN gratuita e per uptime del 99,9%. Il supporto clienti Hostinger è attivo 24/7, in più di otto lingue. All’acquisto, hai l’opportunità di approfittare della formula soddisfatti o rimborsati per 30 giorni.

La Cyber Week è la migliore occasione dell’anno per accedere a strumenti professionali a un costo ridottissimo. Con un prezzo di partenza poco superiore ai 2 euro al mese, uno sconto fino all’80% e tre mesi extra inclusi, la promozione Hostinger è un’opportunità imperdibile per tutti coloro che vogliono avviare un’attività online.

