Hostinger: piani di hosting scontati fino al 75% per partire online

Hostinger offre hosting, AI e automazione in un'unica piattaforma: siti rapidi da creare, WordPress semplificato, strumenti intelligenti e piani scalabili a prezzi accessibili.
Informatica Cloud & Hosting
Con Hostinger il tuo successo online può iniziare subito, senza complessità tecniche e con costi accessibili. Presenza online e velocità di esecuzione fanno la differenza tra un’idea e un progetto di successo, e Hostinger propone una piattaforma completa pensata per accompagnare creator e imprese in ogni fase: dal primo dominio alla crescita su larga scala.

Dall’idea al lancio in pochi minuti

Hostinger punta su un approccio semplificato ma solido. L’AI Website Builder consente di creare un sito descrivendo semplicemente il progetto: layout, immagini e testi vengono generati automaticamente, con la possibilità di personalizzare tutto tramite editor drag & drop. Una soluzione adatta sia a chi parte da zero sia a chi vuole testare rapidamente un’idea online, come un blog, un portfolio o un e-commerce.

Prezzi e offerta: hosting scalabile a costi contenuti

Con l’offerta attuale, Hostinger propone sconti fino al 75% sui piani di hosting, rendendo l’accesso a strumenti professionali particolarmente conveniente. Il piano Premium parte da 2,99 €/mese e include la possibilità di creare fino a 3 siti web, dominio gratuito per il primo anno, certificato SSL, backup settimanali, email aziendale e AI Website Builder integrato.
Il piano Business, disponibile a 3,99 €/mese, aumenta le risorse con storage NVMe ad alte prestazioni, backup giornalieri, strumenti AI per l’e-commerce e CDN gratuita per migliorare velocità e stabilità. Per progetti più complessi, Cloud Startup da 7,99 €/mese offre fino a 100 siti web, maggiore potenza di calcolo, IP dedicato e assistenza prioritaria.
Tutti i piani includono 30 giorni soddisfatti o rimborsati e supporto tecnico 24/7, garantendo flessibilità e continuità operativa fin dalle fasi iniziali del progetto.

AI e automazione come vantaggio competitivo

Con Hostinger Horizons e l’integrazione di strumenti AI, la piattaforma va oltre il semplice hosting. È possibile trasformare un’idea in un sito o in un’app web partendo da un comando testuale, oppure automatizzare flussi di lavoro ripetitivi grazie all’hosting n8n. A supporto, l’agente AI Kodee fornisce assistenza immediata e suggerimenti proattivi per ottimizzare la presenza online. Per conoscere l’offerta completa di Hostinger clicca qui.

Pubblicato il 25 dic 2025

25 dic 2025
