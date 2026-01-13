 Hostinger, promo di Capodanno agli sgoccioli: ultimi sconti fino all'80%
Ultimi giorni per approfittare della promo Hostinger di Capodanno, con sconti fino all'80% sui piani hosting a partire da 2,49 euro al mese.
Rimandare un progetto online è facile, iniziarlo nel modo giusto un po’ meno. La promo Hostinger di Capodanno ha proprio questo obiettivo: offrire una soluzione completa e conveniente a chi vuole creare un sito web o far crescere la propria attività digitale, grazie a sconti fino all’80% e piani a partire da 2,49 euro al mese con tre mesi gratis.

Dall’idea al sito online in pochi minuti con l’AI

Con questa offerta Hostinger, il web hosting diventa uno strumento alla portata di tutti. I piani offrono garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, includono assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e puoi annullare in qualsiasi momento.

Nel dettaglio i piani sono: Premium (-80%) a 2,49 euro al mese, ideale per i neofiti; Business (-80%) a 2,99 euro al mese aggiunge più strumenti e potenza; Cloud Startup (-73%) a 6,99 euro al mese offre fino a 20 volte più potenza, pensato per attività più strutturate.

Uno dei punti di forza della promozione Hostinger è l’AI Website Builder: basta descrivere la propria idea per ottenere in automatico layout, immagini e testi, generati dall’Intelligenza Artificiale. L’editor drag and drop consente poi di personalizzare il sito in modo intuitivo e aggiungere tutto ciò che si desidera. A supporto, numerosi strumenti AI come logo maker e generatore di immagini.

I piani Hostinger in offerta includono dominio gratuito per un anno, SSL gratuito, backup automatici settimanali, manutenzione dei siti WordPress, migrazione gratuita senza downtime, email marketing gratuito per un anno, CDN gratuita e WordPress Multisite.

La promo Hostinger di Capodanno combina prezzi scontati, strumenti avanzati e servizi completi in un’unica soluzione. Ma è ormai agli sgoccioli: approfitta subito degli sconti fino all’80%.

Pubblicato il 13 gen 2026

Eleonora Busi
13 gen 2026
