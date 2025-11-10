 Hostinger, sconti Black Friday: il tuo sito online a meno di 2€ al mese
Hosting super scontato per il Black Friday: sconti fino all'85% sui piani Hostinger, con dominio incluso e 3 mesi extra gratuiti.
Tra i protagonisti del Black Friday in arrivo c’è Hostinger, con un’offerta pensata per chi vuole dare vita al proprio progetto online in pochi passaggi e a prezzo economico: c’è infatti uno sconto fino all’85% su tutti i piani hosting, con dominio gratuito, tre mesi extra inclusi e l’innovativo website builder basato su Intelligenza Artificiale.

Approfitta degli sconti Black Friday di Hostinger

Cosa includono i piani Hostinger?

Tre i piani Hostinger in offerta. Il più economico è Premium, a 1,95 euro al mese scontato dell’85%, perfetto per chi sta iniziando; poi c’è Business, ideale per freelance, creator e piccole aziende in crescita a 2,75 euro al mese con l’82% di sconto; infine troviamo Cloud Startup, per siti web e progetti ad alto traffico, disponibile a 7,45 euro al mese con uno sconto del 71%. Tutti i piani includono tre mesi extra senza costi aggiuntivi e garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.

Inoltre, in via promozionale, ogni piano annuale include dominio gratuito per un anno. Altri vantaggi che troverai in ogni piano Hostinger sono: certificati SSL illimitati, CDN gratuita, backup automatici settimanali e giornalieri e l’innovativo website builder basato su Intelligenza Artificiale, che ti permette di avere un sito web completo in pochissimi minuti, anche senza saper programmare.

Hostinger in offerta da 1,95 euro al mese

La sicurezza del tuo sito web è garantita dal software più aggiornato, con uptime del 99,9%. Potrai infine gestire ogni aspetto del tuo sito web dalla dashboard semplice e intuitiva. Le e-mail professionali sono incluse, così come la migrazione gratuita senza downtime, nel caso il tuo progetto fosse già hostato su un’altra piattaforma. L’assistenza clienti, infine, è disponibile 24/7.

L’offerta Hostinger Black Friday è a tempo limitato: si tratta di una delle occasioni più convenienti dell’anno per chi desidera avviare o potenziare il proprio sito web. Approfitta subito degli sconti fino all’85%, con tre mesi gratis e dominio senza costi incluso per un anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 10 nov 2025

Con il Black Friday di Internxt hai cloud storage a vita con il 90% di sconto

Con IONOS nuovo sito web con AI per tutti: ora in offerta gratis per 1 anno

pCloud offre cloud storage a vita con fino a 700€ di sconto

Offertona Internxt: fino al 75% di sconto sul cloud senza abbonamento

Eleonora Busi
Pubblicato il
10 nov 2025
