Hostinger, sconti fino al 79% sull'hosting con website builder incluso

Desideri portare la tua idea o il tuo business online? Hostinger, uno dei leader mondiali nell’hosting web, offre incredibili sconti fino al 79% sull’hosting, accompagnato da un potente Website Builder. Una vera opportunità per trasformare ogni tuo progetto in realtà a un prezzo imbattibile.

Espandi la tua presenza online che i piani Hostinger

Hostinger ti offre la possibilità di scegliere tra diversi piani di hosting, adattati alle tue esigenze specifiche. Tre quelli disponibili:

Premium a 2,49 euro al mese (sconto massimo del 79%). Ideale per siti web personali

al mese (sconto massimo del 79%). Ideale per siti web personali Business a 3,69 euro al mese (sconto del 75%). Offre maggiore potenza e funzioni avanzate

al mese (sconto del 75%). Offre maggiore potenza e funzioni avanzate Cloud Startup a 9,99 euro al mese (sconto del 50%). Prestazioni ottimizzate e risorse dedicate

Tutti e tre i piani includono 3 mesi gratis, dominio gratuito e migrazione gratuita del sito web, oltre all’assistenza clienti 24/7. Gli sconti si riferiscono ai piani in abbonamento biennale. Hostinger offre una rete di data center in tutto il mondo, garantendo prestazioni ottimali in diverse regioni, inclusi Stati Uniti, Regno Unito, Francia, India, Singapore, Brasile, Lituania e Paesi Bassi.

La piattaforma ti permette di registrare gratuitamente un nome di dominio, impostare un indirizzo email aziendale professionale e ottimizzare il tuo flusso di lavoro con l’hosting WordPress gestito. Inoltre, crei siti web rapidamente con il potente Website Builder incluso.

L’hosting di Hostinger offre prestazioni ottimizzate con la tecnologia LiteSpeed Web Server e soluzioni cache avanzate. La crittografia SSL illimitata, la protezione DDoS con nameserver protetti da Cloudflare e i backup automatici garantiscono la sicurezza del tuo sito web. Inoltre, la garanzia di uptime del 99,9% assicura che il tuo sito sia sempre online quando ne hai bisogno.

Porta la tua idea online oggi stesso con l’hosting affidabile, le funzionalità avanzate e il supporto professionale di Hostinger. Ricorda, l’offerta che garantisce sconti fino al 79% è limitata, quindi approfittane ora per ottenere il massimo risparmio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.