Hostinger: sconti fino all’85% per la Cyber Week

Per la Cyber Week, Hostinger propone fino all’85% di sconto su hosting, dominio gratuito per un anno, Website Builder con AI integrata e tre mesi extra senza costi aggiuntivi. Una formula che consente di creare un sito professionale a partire da 1,95 €/mese, con garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

L’offerta riguarda tutti i piani, dal Premium fino al Cloud Startup, e include strumenti per costruire, lanciare e gestire un sito web—blog, portfolio, e-commerce o applicazione web—senza necessità di competenze tecniche.

Website Builder AI e WordPress ottimizzato

Il Website Builder di Hostinger consente di generare un sito a partire da una semplice descrizione: l’AI crea layout, testi e immagini da personalizzare tramite editor drag & drop. Per chi preferisce WordPress, l’avvio rapido integra temi pronti, manutenzione automatica e sicurezza gestita, riducendo le attività manuali.

La piattaforma Hostinger Horizons introduce strumenti avanzati per trasformare prompt testuali in siti o app web vere e proprie, mentre i flussi di lavoro n8n integrati consentono automazioni basate su AI senza scrivere codice.

Piani Premium, Business e Cloud: cosa includono

La Cyber Week tocca l’intera gamma dei piani:

Premium (1,95 €/mese, -85%)

Dominio gratuito, SSL illimitato, backup settimanali, fino a 3 siti e 20 GB SSD. Ideale per chi inizia.

Business (2,75 €/mese, -82%)

Fino a 50 siti, 50 GB NVMe, backup giornalieri, AI per e-commerce e CDN gratuita. Pensato per attività in crescita.

Cloud Startup (7,45 €/mese, -71%)

Hosting cloud con risorse espandibili, 100 siti, 100 GB NVMe, indirizzo IP dedicato e assistenza prioritaria. Per progetti che richiedono scalabilità.

Tutti i piani includono tre mesi extra, migrazione gratuita, email gratuite per un anno e strumenti AI integrati come logo maker, generatori di immagini e supporto intelligente tramite Kodee, l’agente digitale di Hostinger.

Strumenti per crescere: email, automazioni e supporto continuo

Hostinger non si limita all’hosting: la piattaforma offre strumenti per brand e marketing integrati, come email aziendali professionali, un sistema di email marketing con automazioni basate su AI e una dashboard ottimizzata per gestire più siti contemporaneamente.

A questo si aggiungono uptime elevato, sicurezza avanzata, certificati SSL inclusi, assistenza 24/7 e oltre 20 anni di esperienza nel settore, con 4 milioni di clienti in 150 Paesi. L’intera infrastruttura è progettata per chi vuole avviare un progetto digitale rapidamente e con costi prevedibili.