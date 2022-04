Hostinger: web hosting a partire da 0,99 euro/mese

Continuano le super offerte dell’azienda lituana per i suo servizi di web hosting. Gli utenti possono approfittare dell’occasione per scegliere uno dei tre piani in base alle proprie necessità e sottoscrivere l’abbonamento per quattro anni, ottenendo uno sconto fino al 75%. Hostinger garantisce un supporto tecnico efficiente e il rimborso entro 30 giorni dall’acquisto.

Hostinger: web hosting da 0,99 euro/mese

Hostinger propone tre piani di web hosting, tutti ottimizzati per l’uso del noto CMS WordPress. L’offerta entry level è rappresentata da Single Web Hosting, l’unico dei tre che non include un dominio gratuito. Si tratta della scelta ideale per i principianti che devono aprire un singolo sito (fino a circa 10.000 visite mensili), sfruttando 30 GB di spazio su SSD e 100 GB di traffico.

Il piano include un certificato SSL gratuito emesso da Let’s Encrypt, gestione DNS, due sottodomini, due database, un account email, un account FTP, la protezione Cloudflare contro gli attacchi DDoS e il backup settimanale.

Il piano Premium Web Hosting permette invece di ospitare 100 siti con circa 25.000 visite mensili in 100 GB di spazio. Sono inclusi: dominio gratuito per un anno, database, traffico e account FTP illimitati, 100 account email e credito Google Ads. Il piano Business Web Hosting (circa 100.000 visite mensili e 200 GB di spazio) aggiunge backup giornalieri, CDN Cloudflare e funzionalità Staging per WordPress.

I prezzi degli abbonamenti per quattro anni sono: 0,99 euro/mese (Single), 1,99 euro/mese (Premium) e 2,99 euro/mese (Business). Il pagamento può essere effettuato con carte di credito, PayPal, Google Pay e varie criptovalute.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.