Hostinger: website builder per costruire un sito in pochi clic in sconto del 75%

Un tempo per realizzare un sito web bisognava avere delle competenze tecniche specifiche, ma ora con tool come quelli di Hostinger può riuscirci anche chi non è un programmatore. Questo tool offre una soluzione di hosting completa arricchita con il potente Website Builder, integrato con strumenti di intelligenza artificiale per creare contenuti, generare testo, immagini e ottimizzare il SEO.

Questa offerta speciale di Hostinger consente agli utenti di usufruire di un piano hosting completo con un risparmio significativo. Scegliendo un abbonamento di 48 mesi, infatti, potrai ottenere 2 mesi gratis e pagare solo 2,99€ al mese. Per approfittarne basta andare sul sito ufficiale.

I vantaggi principali di Hostinger

Con l’utilizzo del Website Builder di Hostinger, chiunque, anche senza esperienza, potrà approfittare della potenza dell’intelligenza artificiale per generare contenuti SEO-friendly e ottimizzare il proprio sito per la visibilità online. Non solo, sono inclusi anche servizi aggiuntivi come un dominio gratuito per i primi anni, e la possibilità di personalizzare il sito con vari strumenti.

Sia il piano Premium che quello Business offrono vantaggi esclusivi, come la possibilità di creare e gestire fino a 100 siti web per account. Inoltre, il piano Business include strumenti avanzati per la creazione di e-commerce, il tutto accompagnato da un supporto clienti disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Questa offerta è disponibile per un periodo limitato, quindi non perdere l’occasione di creare il tuo sito web con Hostinger e risparmiare fino al 79% sul piano scelto. La promo è valida per nuovi utenti che scelgono Hostinger per costruire e gestire il proprio sito web in modo semplice e professionale. Qualunque piano tu scelga, potrai godere di una garanzia di rimborso completo entro 30 giorni, senza rischi.

Visita il sito ufficiale di Hostinger per scoprire tutti i dettagli e attivare subito il tuo abbonamento.