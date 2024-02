House of Marley: GIÙ IL PREZZO degli auricolari Little Bird

Gli auricolari true wireless Little Bird del marchio House of Marley sono oggi in offerta al loro prezzo minimo storico su Amazon. Non si tratta delle solite cuffiette, ma di un modello senza fili che ha dalla sua parecchi punti di forza, a partire dall’utilizzo di materiali sostenibili che già li rende speciali. Vediamone le caratteristiche principali e perché si tratta di un’occasione da cogliere al volo.

Forte sconto sugli auricolari House of Marley Little Bird

Integrano i comandi touch per controllare la riproduzione delle canzoni senza dover tirare lo smartphone fuori dalla tasca e la custodia in dotazione, che funziona anche da powerbank per la ricarica, assicura fino a 24 ore di autonomia. In dotazione hanno poi la porta USB-C e il microfono per gestire le chiamate. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla descrizione completa.

Gli auricolari true wireless Little Bird sono oggi in offerta al loro prezzo minimo storico di 34,99 euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon con la consegna gratuita direttamente a casa prevista già entro domani se si effettua subito l’ordine e si è in possesso di un abbonamento Prime attivo.

House of Marley è il marchio gestito dagli eredi di Bob Marley, attivo nella realizzazione di dispositivi per l’ascolto della musica e attento alla sostenibilità. Dai un’occhiata agli altri articoli messi in vendita dallo store ufficiale sull’e-commerce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.