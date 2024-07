House of The Dragon 2, episodio 6: il recap (contiene spoiler)

È disponibile l’episodio 6 di House of The Dragon 2: si intitola Il popolo e lo puoi vedere subito in streaming su NOW. Prosegue la narrazione per il prequel de Il Trono di Spade. Ti invitiamo a fermarti qui se non vuoi alcuna anticipazione sulla storia, proseguendo incontrerai spoiler e la cronologia di quanto avviene.

House of The Dragon 2, anticipazioni

In apertura c’è l’incontro tra Jason Lannister e i rappresentanti di Dente D’oro. Di lì a poco, a Tyland viene ordinato di recarsi al di là del Mare Stretto e di stringere un’alleanza con la Triarchia delle città di Myr, Lys e Tyrosh, con l’obiettivo di terminare il blocco navale della flotta dei Velaryon. Alicent è rimossa dal concilio ristretto. Intanto, Rhaenyra vuol concedere a Steffon Darklyn di cavalcare un drago, avendo sangue Targaryen nelle proprie vene. Daemon riceve in sogno la visita del fratello defunto Viserys, che dal Trono di Spade lo rimprovera per una vecchia battuta, si sveglie e se ne va, ma non prima di aver incontrato Alys, che si convince così a risolvere il problema di Grover Tully.

Tornando a Steffon Darklyn, dopo aver scelto il drago Mare Infuocato, crede di aver avuto la meglio sulla creatura, facendola sua, ma ne rimane incenerito. Più avanti, Rhaena scopre le tracce di un drago sconosciuto e Alicent rischia di dover fare i conti con una folla che inneggia a Rhaenyra e che vuole linciarla. L’episodio si conclude con un bacio tra Rhaenyra e Mysaria e con Adam che cavalca Mare Infuocato.

