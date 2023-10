HP 15s: il notebook a 249€ nella Festa di Prime

Un marchio, una garanzia: HP 15s è tra le linee di notebook più apprezzate del brand, oggi protagonista con una serie di sconti dedicati su Amazon durante l’evento Festa delle Offerte Prime. Ne segnaliamo qui un modello in particolare, proposto a soli 249 euro, con caratteristiche che lo rendono adatto allo studio, alla navigazione, all’intrattenimento multimediale e alla produttività di base.

Lo sconto di Amazon sul notebook HP 15s

Ecco le sue specifiche tecniche: display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD circondato da bordi sottili, processore Intel Celeron N4120, GPU Intel UHD, 4 GB di RAM, unità SSD NVMe da 128 GB per lo storage, Wi-Fi, Bluetooth, webcam con microfono, altoparlanti, porte di connessione e batteria con autonomia elevata (fino a nove ore e mezza con una ricarica). Il sistema operativo è Windows 11 S ed è incluso Microsoft 365. Altre informazioni nella scheda del prodotto.

Tutto questo in sconto al prezzo finale di soli 249 euro, con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio. Chi cerca un boost in termini di prestazioni può scegliere la configurazione con CPU Intel Core i3-1115G4, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB in promozione a 349 euro.

La Festa delle Offerte Prime è il momento ideale per acquistare i prodotti che desideri a prezzi scontati. Per partecipare, è necessario un abbonamento Prime. Se non lo hai, puoi attivarlo subito gratis per 30 giorni e avere così accesso a tutti i vantaggi inclusi nella sottoscrizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.