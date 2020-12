Design minimalista con tre bordi su quattro di pochi millimetri e pannello in alta definizione per il monitor HP 22F oggi proposto su eBay con uno sconto del 28% sul prezzo di listino. Una buona scelta per chi sta allestendo una postazione desktop ex novo o da affiancare a un altro schermo per una configurazione che può tornare utile in ottica di multitasking.

Il monitor HP 22F in offerta a -28%

Grazie alla tecnologia IPS le immagini e i contenuti possono essere visti in modo ottimale da qualsiasi angolazione. Altri dettagli della scheda tecnica sono la risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) e il fattore di forma 16:9. Ancora, la luminosità arriva a 300 nit, il tempo di risposta è 5 ms e la base consente di impostare l’inclinazione più adatta alla scrivania. Sul retro trovano posto le porte VGA e HDMI 2.0 per l’ingresso delle fonti video.

Al prezzo di soli 99,99 euro è una scelta quasi obbligata considerando la qualità del pannello. In seguito all’acquisto il monitor HP 22F viene consegnato a casa in pochi giorni, con spedizione gratuita. Il prodotto si trova in Italia e l’affidabilità del venditore è garantita dagli oltre 200.000 feedback positivi ricevuti nel corso degli anni dagli altri utenti di eBay.