La lunga coda del Black Friday non si è ancora esaurita sullo store online di Unieuro che fino a questa sera (giovedì 3 dicembre) propone una serie di interessanti sconti anche nella categoria Informatica. Qui segnaliamo quello che permette di ottenere un anno di abbonamento alla suite Microsoft 365 Personal a metà prezzo.

-50% sull’abbonamento Personal di Microsoft 365

Sono inclusi strumenti per la produttività e lo studio come le applicazioni Word, Excel e PowerPoint, accessibili da qualsiasi browser tramite le loro versioni cloud oppure da installare in locale su computer e dispositivi mobile. Non manca poi nemmeno 1 TB di spazio sulla piattaforma OneDrive in cui caricare documenti e contenuti potendo contare tra le altre cose sulla funzionalità Vault che garantisce un livello di protezione aggiuntivo per la sicurezza dei dati più preziosi.

Tutto questo al prezzo di 34,99 euro invece di 69,99 euro come da listino. La licenza di Microsoft 365 Personal è valida per un solo utente (senza limite per il numero di dispositivi) e per dodici mesi.