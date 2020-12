Ideale per il multitasking, il monitor portatile 4K da 13,3 pollici di IVV oggi può essere acquistato approfittando di uno sconto immediato da 50 euro grazie a un coupon su Amazon. Il pannello IPS e la risoluzione elevata (3840×2160 pixel) lo rendono adatto all’impiego con computer o laptop Windows e macOS, ma anche con smartphone.

Coupon sconto di 50 euro sul monitor portatile 4K di IVV

Nella scheda delle specifiche tecniche spicca il supporto alle tecnologie HDR e FreeSync per un’esperienza visiva senza compromessi. Inclusi inoltre altoparlanti stereo per la riproduzione del comparto audio. Le porte di connessione sono due USB Type-C e una HDMI. Lo si può anche montare a parete con supporto VESA.

Il monitor portatile di IVV è fornito di una custodia in pelle magnetica staccabile per proteggere lo schermo e mantenerlo inclinato a diverse angolazioni durante l’utilizzo. Tutto questo al prezzo di 249,99 euro applicando il coupon invece di 299,99 euro come da listino.