HP 255 G8: finalmente in OFFERTA per il Black Friday

Se stai cercando un notebook potente e pronto all’uso, l’HP 255 G8 è la scelta ideale, e ora è disponibile con uno sconto del 13% su Amazon, grazie alle offerte speciali del Black Friday. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo al prezzo speciale di soli 399,00 euro.

HP 255 G8: le scorte a disposizione sono quasi finite

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questo notebook è la sua facilità di utilizzo immediato. Non c’è bisogno di configurazioni complesse o lunghi tempi di attesa: il prodotto arriva già pronto all’uso con tutti i driver di sistema, gli aggiornamenti e le utility necessarie. Inoltre, il supporto remoto su richiesta è disponibile per garantire un’esperienza senza intoppi. Grazie agli upgrade hardware e software effettuati dai nostri tecnici certificati, puoi iniziare a essere produttivo fin dal primo avvio.

Il pacchetto software preinstallato è un vero punto di forza. Oltre all’antivirus Microsoft, troverai software essenziali come Libre Office, Adobe Reader e utility per la creazione di dischi di ripristino. Inoltre, i software open source inclusi per il fotoritocco e la riproduzione multimediale ampliano le possibilità del tuo nuovo notebook. La garanzia italiana di 2 anni e l’assistenza tecnica sono ulteriori garanzie della qualità di questo prodotto.

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, l’HP 255 G8 vanta una CPU AMD Athlon 3020 dual-core di ultima generazione con una frequenza base di 1,2 GHz e una frequenza in burst mode di 2,6 GHz. La memoria DDR4 da 16 GB assicura una gestione fluida delle attività, mentre il disco interno M.2 SSD da 128 GB e il disco secondario da 500 GB offrono un’archiviazione totale di 628 GB. Con una webcam a colori HD, tre porte USB (di cui una Type-C), e connessioni Wi-Fi, LAN e Bluetooth, questo notebook è pronto per soddisfare tutte le tue esigenze.

Riceverai il notebook HP con tutte le caratteristiche descritte, incluso il disco SSHD da 628 GB, un display Full HD da 15,6″, e il sistema operativo Windows 11 Pro 64 bit in italiano preconfigurato. Confezionato nella sua scatola originale aperta, il laptop è stato testato, riconfezionato e è pronto per essere tuo. Non perdere l’opportunità di ottenere questo notebook potente e completo a un prezzo scontato durante il Black Friday. Affrettati e fallo tuo al prezzo speciale di 399,00 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.