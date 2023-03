HP annuncia nuovi notebook OMEN e Victus

HP ha annunciato tre nuovi notebook: OMEN 16 (2023), OMEN Trascend 16 e Vitcus 16. Il primo è indirizzato agli gamer, mentre il secondo è adatto anche per i creatori di contenuti. Il terzo è invece un modello mainstream più economico, ma con caratteristiche molto interessanti. Non sono stati comunicati disponibilità e prezzi per il mercato italiano.

HP OMEN 16 e OMEN Trascend 16

OMEN Trascend 16 è il primo della serie con schermo a mini LED. La diagonale è 16 pollici, mentre la risoluzione è 2560×1600 pixel con refresh rate a 240 Hz. La dotazione hardware comprende i processori Intel di 13esima generazione fino al Core i9-13900H, 16 GB di RAM, SSD da 1 TB e scheda video NVIDIA fino alla GeForce RTX 4070.

OMEN 16 ha uno schermo da 16 pollici e integra i processori Intel fino al Core i9-13900HX e AMD fino al Ryzen 9 7940HS, fino a 32 GB di RAM, SSD fino a 2 TB e scheda video NVIDIA fino alla GeForce RTX 4080. I prezzi della configurazione base sono 1.669,99 dollari (OMEN Trascend 16) e 1.299,99 dollari (OMEN 16).

Il Victus 16 ha uno schermo da 16 pollici e integra i processori Intel fino al Core i7-13700HX e AMD fino al Ryzen 7 7840HS. I notebook è disponibile con schede video NVIDIA fino alla GeForce RTX 4070. Non sono note le altre specifiche. Il prezzo base è 1.049,99 dollari. Prezzi e disponibilità per l’Italia verranno comunicati nelle prossime settimane.