Un laptop economico e versatile adatto alla didattica a distanza così come alla navigazione e alla comunicazione: HP Chromebook 14A oggi è proposto in sconto del 14% sul prezzo di listino. Il sistema operativo è Chrome OS, sviluppato e costantemente aggiornato direttamente da Google con pieno supporto a piattaforme come Meet, Classroom e Drive.

HP Chromebook 14A è l’occasione di oggi

Dando uno sguardo alla scheda delle specifiche tecniche si fanno notare il display da 14 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), processore Intel Celeron N4020, GPU Intel UHD Graphics 600, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna per lo storage, WiFi, Bluetooth, porte USB Type-A e Type-C, batteria che garantisce un’autonomia dichiarata fino a 12,5 ore con una sola ricarica. Per ulteriori dettagli far riferimento alla scheda del prodotto.

Tutto questo nel form factor compatto di HP Chromebook 14A, proposto oggi al prezzo di soli 299,90 euro invece di 349,90 euro come da listino. Il prodotto si trova in Italia e viene consegnato a domicilio in pochi giorni con spedizione gratuita. L’affidabilità del venditore è garantita dagli oltre 210.000 feedback positivi già ricevuti dagli altri clienti su eBay.