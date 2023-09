Chromebook a -100 euro: questo HP è in offerta

Progettato per rispondere alle esigenze degli studenti, ma utile anche per portare a termine comodamente le operazioni base della produttività quotidiana, HP Chromebook 14a è un notebook consigliato a tutti coloro che cercano un portatile economico, ma al tempo stesso funzionale e versatile. Oggi, Amazon lo propone con uno sconto di 100 euro sul prezzo di listino. Passiamo in rassegna le sue caratteristiche e i suoi punti di forza.

L’offerta di Amazon su HP Chromebook 14a

Basato sul sistema operativo ChromeOS di Google, può eseguire le applicazioni e i giochi Android, da scaricare attraverso la piattaforma ufficiale Play Store. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, sono presenti un display da 14 pollici con risoluzione Full HD, pannello IPS e superficie antiriflesso, il processore Intel Celeron N4120 con scheda grafica Intel UHD 600, 4 GB di RAM LPDDR4, memoria interna eMMC da 64 GB, moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, webcam con microfono, altoparlanti realizzati da Bang & Olufsen e autonomia elevata. Altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

HP Chromebook 14a al prezzo finale di soli 249 euro invece di 349 euro come da listino, nella configurazione appena descritta, è un affare da cogliere al volo. Lo sconto di 100 euro proposto oggi lo rende la scelta ideale per chi cerca un portatile da dedicare allo studio o alla produttività di base, ma anche alla navigazione online o all’intrattenimento multimediale, ad esempio per guardare video, film o serie TV in streaming.

Vale infine la pena segnalare che il prodotto è venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio in un solo giorno. In altre parole, scegliendo di effettuare subito l’ordine si riceverà il notebook direttamente a casa entro domani, così da poterlo mettere subito sulla scrivania.

