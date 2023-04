HP Chromebook 15a: lo sconto è d'oro -100€

Non è il solito notebook: il modello HP Chromebook 15a spicca per il suo look e per le caratteristiche incluse, che lo rendono adatto alla produttività quotidiana, allo studio, alla navigazione e all’intrattenimento multimediale. Oggi merita un passaggio su queste pagine in quanto protagonista di un’ottima offerta Amazon che permette di acquistarlo nella colorazione Rose Gold approfittando di uno sconto di 100 euro sul prezzo di listino. Passiamo in rassegna i dettagli relativi al computer, partendo dal comparto software: il sistema operativo è ChromeOS con accesso garantito a Google Play per il download e l’installazione delle applicazioni Android.

Notebook con ChromeOS: l’offerta per HP Chromebook 15a

Il design è quello elegante e curato nei minimi dettagli, visibile nelle immagini qui allegate. Queste, invece, le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: display da 15,6 pollici con superficie antiriflesso e risoluzione HD (1366×768 pixel), processore Intel Celeron M4500 con chip grafico Intel UHD 600, 8 GB di RAM LPDDR4, 128 GB di memoria interna eMMC per l’archiviazione dei dati, Wi-Fi, Bluetooth, webcam HD con microfono, altoparlanti, due porte USB Type-C, una USB 3.0 Type-A, jack audio e autonomia elevata fino a undici ore e mezza con ricarica rapida Fast Charge. Ulteriori informazioni sono consultabili nella scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di acquistare HP Chromebook 15a al prezzo finale di 349,99 euro, approfittando dello sconto di 100 euro proposto da Amazon. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire, per allungare le mani su un ottimo computer portatile a fronte di una spesa davvero contenuta.

Ricordiamo infine che l’e-commerce garantisce la disponibilità immediata e la spedizione gratuita a domicilio: in altre parole, se effettui subito l’ordine senza perdere tempo, entro un paio di giorni il notebook sarà a casa tua, sulla tua scrivania.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.