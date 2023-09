HP Chromebook 15a: SUPER sconto del 27% su Amazon

Se stai cercando un laptop potente, versatile e allo stesso tempo elegante, non cercare oltre: l’HP Chromebook 15a è qui per soddisfare tutte le tue esigenze. E oggi è ancora più conveniente con uno sconto del 27% su Amazon. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo incredibile di soli 329,99 euro.

HP Chromebook 15a: le scorte a disposizione sono limitate

Uno dei punti di forza di questo Chromebook è il suo sistema operativo ChromeOS, sviluppato da Google. Questo sistema è noto per la sua velocità, efficienza e sicurezza. Grazie agli aggiornamenti automatici, il tuo dispositivo rimarrà sempre al massimo delle prestazioni e al passo con le nuove funzionalità di sicurezza, garantendoti una tranquillità duratura.

Il cuore di questo Chromebook è il potente processore Intel Celeron N4500, che offre prestazioni elevate a basso consumo energetico. Con una frequenza fino a 2,8 GHz, 4 MB di cache L3, e la configurazione Dual Core (2 core) con 2 Thread, questo laptop può gestire senza sforzo le tue attività quotidiane.

La memoria da 8GB LPDDR4 a 2933 MHz e l’unità di archiviazione SSD da 128GB eMMC garantiscono un avvio istantaneo delle applicazioni e un multitasking fluido. Non dovrai mai preoccuparti della lentezza del sistema o dello spazio di archiviazione insufficiente.

La straordinaria qualità dell’immagine è garantita dal display da 15,6 pollici con risoluzione HD 1366x768p, tecnologia IPS e luminosità di 250 nits. Con un ampio angolo di visione a 178 gradi e un rivestimento antiriflesso, potrai godere di un’esperienza visiva eccezionale in qualsiasi condizione di illuminazione.

La tastiera full size con corsa dei tasti da 1,5 mm garantisce una digitazione confortevole, mentre la batteria offre un’eccezionale autonomia di fino a 11 ore e 30 minuti, perfetta per lavorare in mobilità senza interruzioni. Inoltre, con la funzione di Ricarica Rapida HP, puoi ottenere il 50% di carica in soli 45 minuti.

Il design elegante con chassis argento, coperchio rose gold e tastiera in plastica riciclata contribuisce a rendere questo Chromebook non solo potente ma anche ecologicamente sostenibile. Con porte USB Type-C, USB 3.0, jack cuffie/microfono e altro, hai tutte le connessioni di cui hai bisogno.

Inoltre, con un peso di soli 1,69 kg e uno spessore di 1,81 cm, questo Chromebook è incredibilmente portatile e adatto a chiunque sia in movimento.

Non perdere questa occasione di ottenere l’HP Chromebook 15a con il 27% di sconto su Amazon. Affrettati, l’offerta potrebbe non durare a lungo. Acquistalo subito al prezzo speciale di soli 329,99 euro, prima che le scorte a disposizione si esauriscano.

