HP Chromebook Plus 15: che occasione a soli 379€

Oggi al suo minimo storico, HP Chromebook Plus 15 è il portatile giusto per chi vuole un notebook completo e versatile, ma senza dover spendere molto. La promozione in corso su Amazon permette di acquistarlo al prezzo di soli 379 euro, grazie allo sconto applicato in automatico (non c’è bisogno di coupon). Vediamo quali sono i suoi punti di forza.

HP Chromebook Plus 15: l’offerta di Amazon

Ecco le più importanti specifiche tecniche tra quelle integrate: display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), processore Intel Core i3-N305, 8 GB di RAM LPDDR5, 128 GB di memoria interna per l’archiviazione, altoparlanti stereo, webcam con microfono e protezioni della privacy, due porte USB-C, una USB Type-A, lettore per schede microSD, jack audio da 3,5 mm e batteria con autonomia elevata. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla descrizione completa del portatile.

Il sistema operativo è ChromeOS. È possibile contare sul continuo rilascio di aggiornamenti da parte di Google e sull’accesso alla piattaforma Play Store per il download delle applicazioni Android. Al prezzo finale di soli 379 euro è un’occasione da cogliere al volo. Non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici promozionali: è tutto pronto per metterlo nel carrello.

È venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio in un solo giorno. Non ti resta che effettuare subito l’ordine per riceverlo già entro domani, senza dover affrontare alcuna spesa extra per il trasporto. Centinaia di recensioni positive lo promuovono con un voto medio molto alto, superiore a 4/5 stelle, mettendone in evidenza i tanti pregi.