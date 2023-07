HP Chromebook: portatile sempre veloce a 249€ al Prime Day

Supera i confini della portabilità dotandoti del fantastico HP Chromebook da 15,6 pollici. L’apprezzato sistema operativo ChromeOS si unisce all’affidabilità di HP per un’accoppiata vincente. Cosa stai aspettando? Il prezzo che trovi ora su Amazon durerà ancora per poco. Grazie al Prime Day lo acquisti a soli 249,99 euro, invece di 449,99 euro. Stiamo parlando di uno sconto fantastico del 44%. Risparmia subito 200 euro!

La dotazione di tutto rispetto offre 8GB di RAM e 128GB di ROM. Molto veloce, questo notebook è l’ideale per chi cerca prestazioni, longevità e soprattutto portabilità. Tutto in un gioiellino che offre un display da 15,6 pollici con tecnologia HD e pannello IPS Antiriflesso per un comfort visivo perfetto. Da qualsiasi angolazione guardi ha la sensazione di essere proprio di fronte allo schermo. La consegna è gratuita e puoi anche pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis.

HP Chromebook: la scelta perfetta del Prime Day

Se stai cercando un notebook che sia affidabile nel tempo e veloce come il primo giorno che lo hai acceso, allora devi assolutamente affidarti a HP Chromebook 15a. Un’offerta spettacolare ti sta aspettando sul Prime Day, approfittane subito. Il processore Intel Celeron N4500 è perfetto per gestire al meglio il sistema operativo installato. Inoltre, garantisce anche prestazioni di tutto rispetto per un’esperienza fluida e veloce.

Acquistalo ora a soli 249,99 euro, invece di 449,99 euro. Questa offerta è un’esclusiva del Prime Day. Perciò, se ancora non ti sei abbonato a Prime, attiva subito la tua prova gratuita di 30 giorni. I vantaggi sono prezzi sempre vantaggiosi, pagamenti a rate tasso zero (quando disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.