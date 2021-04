HP Chromebook x360 14c, in Italia entro l'estate

HP ha annunciato un nuovo convertibile in area Chromebook, uno dei segmenti in maggior crescita in questi mesi di pandemia. Una domanda cresciuta in modo particolare sulla scia della DaD, la cui permanenza è fuori discussione anche con il rientro in classe dei ragazzi, crea il giusto contesto per prefigurare ulteriori successi ai Chromebook nel futuro, soprattutto quelli versatili come questo HP Chromebook x360 14c.

HP Chromebook x360 14c

HP posiziona il nuovo nato del gruppo come un prodotto “dedicato al creator occasionale, remote worker o genitore riscoperto insegnante“. Non un dispositivo incentrato sul alte performance, insomma, ma sul miglior bilanciamento tra costo ed opportunità grazie ad una versatilità estrema ed un alto livello di qualità complessiva su molti dettagli.

Un dispositivo utile in più occasioni, insomma, incentrato come da definizione su Google Play e sul mondo Chrome.

Chromebook x360 14 fa parte del portafoglio PC più sostenibile del settore con una certificazione EPEAT Gold. Il suo design premium è caratterizzato da una cover realizzata in alluminio riciclato senza soluzione di continuità; altri componenti del laptop utilizzano inoltre materiali riciclati, compresa la plastica potenzialmente destinata agli oceani. Con uno spessore di soli 17,95 mm,è possibile portarsi il lavoro, o il gioco, ovunque si vada. Il moderno touchpad di grandi dimensioni e il comodo lettore di impronte digitali aggiungono ulteriori funzionalità alla tastiera retroilluminata full-size.

Il modello si basa su Intel Core i5 di 11esima generazione con SSD PCIe fino a 256GB e monitor touch Full HD da 14 pollici. L’audio firmato Bang & Olufsen è chiaro segno di un modello che punta alla fascia alta del segmento, mentre il pennino ricaricabile e la webcam completano il quadro delle tecnologie di interazione disponibili. HP garantisce una durata delle batterie superiore alle 10 ore, mentre il display (così come esplicitato dalla sigla “x360” dei convertibili) può essere ribaltato per trasformare il laptop in un tablet da appoggiare in posizione rivoltata.

HP Chromebook x360 14c sarà disponibile entro l’estate con prezzo a partire da 749 euro.