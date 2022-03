HP EliteDesk 800 G2: il Mini PC con Core i5 a meno di 230 euro

Se hai bisogno di un Mini PC, non accontentarti dei prodotti a basso costo. Esistono alternative di grande valore acquistabili a prezzi eccezionali, come l’HP EliteDesk 800 G2, un computer ricondizionato equipaggiato con un processore Intel Core acquistabile a soli 227 euro su Amazon. Un vero affare per l’utilizzo professionale.

Mini PC HP EliteDesk 800 G2: caratteristiche tecniche

Come sempre, va premesso che il dispositivo rientra nel programma Amazon ReNew. Questo vuol dire che il computer verrà consegnato sia dal punto di vista estetico che funzionale al pari di un prodotto nuovo. Ad accompagnarlo ci sono anche tutte le garanzie tradizionali di Amazon. Lo chassis è decisamente compatto ed offre l’accesso all’intero comparto hardware, completamente aggiornabile. Ospita un processore Intel Core i5-6400T quad-core con una frequenza massima di 2,8GHz. A supportarlo ci sono 8GB di memoria RAM e un SSD da 240GB. La memoria RAM può raggiungere la bellezza di 64GB grazie alla configurazione dual-channel ed è possibile aggiungere un secondo disco M.2 2280. Si tratta di una soluzione di buon livello dal punto di vista delle performance per l’utilizzo professionale, soprattutto in ufficio. Naturalmente, si adatta benissimo anche all’uso domestico per chi desidera una soluzione efficace, ma con un ingombro decisamente ridotto.

Dal punto di vista della connettività non manca assolutamente nulla. Le porte USB sono 6 e sfruttano tutte la specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. A queste si aggiunge una porta USB Type-C frontale perfetta per il collegamento dei dispositivi mobili. Tre le uscite video, di cui due DisplayPort e una VGA capaci di gestire fino a 3 monitor con una risoluzione massima supportata di 4K a 60Hz. Non manca, naturalmente, la porta RJ45 Gigabit LAN che fornisce le migliori prestazioni di rete attraverso la connessione via cavo. All’interno della confezione, infine, viene fornito un pratico dongle USB per avere la connessione Wi-Fi. Insomma, una soluzione flessibile e, soprattutto, affidabile che si adatta a qualsiasi tipo di utilizzo.

Oggi puoi acquistare l’HP EliteDesk 800 G2 a soli 227 euro su Amazon con uno sconto di 13 euro sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.