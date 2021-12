HP EliteDesk 800 G2: il Mini PC con Core i5 super accessibile

Tra i numerosi Mini PC disponibili su Amazon, a catturare la nostra attenzione oggi è stata un’interessante proposta di HP. Si tratta dell’HP EliteDesk 800 G2, un ottimo computer equipaggiato con un processore Intel Core i5 dal rapporto qualità/prezzo davvero notevole: solo 240 euro su Amazon.

Mini PC HP EliteDesk 800 G2: caratteristiche tecniche

Va premesso che si tratta di un prodotto ricondizionato, ovvero usato, ma riportato alle condizioni originali. Fa parte del programma Amazon Renew che garantisce che il prodotto sia pari al nuovo sia dal punto di vista estetico che funzionale e naturalmente è investito delle relative coperture in caso di problemi. Il PC si caratterizza per un design davvero compatto e ben realizzato con delle fessure per agevolare la ventilazione anche frontali. A spingere il computer ci pensa un Intel Core i5-6400T quad-core con una frequenza massima di 2,8GHz. Lo supportano 8GB di memoria RAM e un SSD da 240GB, naturalmente il tutto completamente espandibile. Potrai aumentare la memoria di sistema fino a 32GB e sostituire l’SSD preinstallato con uno più capiente. Si tratta di una configurazione nel complesso piuttosto performante considerando il costo, ideale soprattutto per il lavoro d’ufficio.

Riesce a gestire egregiamente il pacchetto Office, così come la navigazione o l’intrattenimento. Naturalmente è un’ottima scelta anche se desideri avere un computer in casa dalle buone performance, ma dall’ingombro estremamente ridotto. Sul fronte della connettività c’è davvero tutto ciò di cui potresti avere bisogno. Le porte USB sono quattro e tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. A queste si aggiunge anche una porta USB Type-C per il collegamento dei dispositivi mobili. Le uscite audio/video sono ben tre di cui una HDMI e due DisplayPort, consentendo di collegare fino a 3 monitor contemporaneamente. Una soluzione a dir poco utile per chi necessita di gestire grandi flussi di lavoro, e in questo modo può farlo con un’area di visione nettamente più ampia. In confezione viene anche fornito un pratico dongle USB per fruire della connessione Wi-Fi.

Grazie ad un calo di prezzo di oltre 20 euro, l'HP EliteDesk 800 G2 può essere acquistato su Amazon a soli 240 euro con spedizione Prime.