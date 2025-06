HP Envy 6120e è la stampante 3in1 da soli 69€ con inchiostro INCLUSO

Stampa ogni documento o effettua copie e scannerizzazioni direttamente a casa. Devi avere solo una stampante multifunzione a portata di mano e quale modello migliore se non la HP Envy 6120e? 3 in 1 con anche 3 mesi di Instant Ink inclusi nel prezzo. Approfitta dello sconto del 23% su Amazon per acquistarla a soli 69,00 euro invece di 89,90 euro. Cosa aspetti?

HP Envy 6120e è la stampante perfetta da avere a casa

Tra tutti i modelli sul mercato, con HP Envy 6120e non sbagli di certo. Questa stampante è multifunzione ed è perfetta quanto facile da usare. Finalmente puoi gestire di documenti, fotocopiare e stampare le famigerate etichette di reso direttamente a casa con questo dispositivo che unisce 3 funzioni al suo interno. Dimensioni compatte con tecnologia WiFi così da stampare anche senza cavi e direttamente dallo smartphone. Include 3 mesi di Istant Ink ossia l’abbonamento che recapita a casa le cartucce di cui hai bisogno, dopo la prova sei libero di disattivarlo senza problemi.

Detto ciò, la stampante ha uno scanner sulla parte superiore che consente di scannerizzare, appunto, che di fotocopiare documenti e mille altri file con un solo gesto. Grazie al display Touch gestire le varie impostazioni è istantaneo proprio come se stessi usando uno smartphone. In più c’è la funzione che ti permette di stampare fronte retro in modo automatico per risparmiare carta e, naturalmente, ottimizzare ogni processo. Con una velocità di 10 pagine per minuto in modalità bianco e nero e di 7 pagine per minuto in modalità a colori, ogni richiesta viene esaudita all’istante.

Ps: anche se è nascosto alla vista, la stampante è dotato di un vassoio di alimentazione che contiene fino a 100 fogli alla volta.

A soli 69 euro su Amazon, la magica HP Envy 6120e diventa tua con un click. Collegati e approfitta dello sconto del 23% che ti strizza l’occhio.