HP Envy Inspire 7220e: stampa impeccabile e smart (-39%)

La HP Envy Inspire 7220e è molto più di una semplice stampante multifunzione. È un compagno di stampa affidabile che offre funzionalità avanzate e connettività senza pari. Con uno sconto speciale del 39% su Amazon, questa stampante a getto d’inchiostro a colori è un affare imperdibile per chi cerca prestazioni eccellenti e versatilità, oggi a un prezzo ridicolo di soli 94,99 euro, anziché 154,90 euro.

HP Envy Inspire 7220e: le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente

Questa stampante offre una stampa fronte/retro automatica e la possibilità di stampare senza bordi, elevando la qualità delle tue stampe a nuovi livelli. La risoluzione fino a 600 x 600 dpi garantisce dettagli nitidi e colori vivaci su ogni pagina. La HP Envy Inspire 7220e è la scelta perfetta per chi cerca una stampante multifunzione che offra funzionalità avanzate senza sacrificare la qualità.

La connettività è uno dei punti di forza di questa stampante. Grazie all’app HP Smart, puoi stampare facilmente da PC, smartphone e tablet. Con opzioni come il Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria, puoi stampare in modo intuitivo da qualsiasi dispositivo. Dimentica i fastidi dei cavi, la HP Envy Inspire 7220e ti offre una connessione senza sforzi.

Con velocità di stampa fino a 22 ppm in bianco e nero e 20 ppm a colori, questa stampante si distingue per la sua efficienza. Il processo a getto d’inchiostro produce risultati di alta qualità su vari supporti, dall’A4 alle buste e alla carta fotografica.

La HP Envy Inspire 7220e è parte della famiglia HP+ e richiede un account HP per funzionare. Tuttavia, questa scelta offre vantaggi significativi, tra cui misure di sicurezza dinamica per impedire l’uso di cartucce non originali. La tua stampante sarà protetta e le prestazioni saranno garantite nel tempo.

Con un mega sconto del 39% su Amazon, l’acquisto della HP Envy Inspire 7220e diventa un’opportunità da cogliere al volo. Ottieni una stampante multifunzione di alta qualità a un prezzo eccezionale e trasforma la tua esperienza di stampa. Non lasciarti sfuggire questa offerta limitata e falla tua a soli 94,99 euro, prima che sia troppo tardi. Poi non dire che non ti abbiamo avvisato.

