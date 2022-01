La nuova HP ENVY Inspire, una stampante all-around

Quasi nove famiglie su dieci (86%) utilizzano la stampante ogni giorno: per il lavoro, per lo studio o per conservare una copia cartacea dei documenti ricevuti in digitale. A loro è rivolta HP ENVY Inspire, new entry nel catalogo del produttore, un dispositivo definito all-around per via delle numerose funzionalità incluse.

HP ENVY Inspire è una stampante per tutta la famiglia

Tra queste si segnala la piena compatibilità con la soluzione HP+ che offre sei mesi di HP Instant Ink e un anno di garanzia extra. Integra inoltre il supporto alla stampa fotografica di tipo fronte-retro personalizzata, con modelli utili per trasformare le immagini in regali, biglietti, ricordi e altro ancora. L'elenco delle caratteristiche comprende poi l'aggiunta automatica di data e luogo, il true-to-phone per la stampa diretta da smartphone e la possibilità di dare libro sfogo alla creatività con formati moderni e social-friendly come panorama e square.

Ancora, il prodotto ha ottenuto la certificazione Works With Chromebook, a garanzia di un funzionamento perfetto con i computer basati sul sistema operativo Chrome OS, mentre il il nuovo Smart Driver reindirizza automaticamente i lavori di stampa indipendentemente che si sia connessi a una rete WiFi oppure attraverso una VPN.

La progettazione di HP ENVY Inspire ha tenuto conto anche dei criteri di sostenibilità: la stampante è infatti realizzata con oltre il 45% di materiale riciclato. Prezzi e disponibilità sulle pagine del sito ufficiale. Chiudiamo con il commento di Rossella Campaniello, Printing System Business Director di HP Italy.