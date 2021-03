C’è un motivo ben preciso se HP Envy Pro 6420 è la stampante più venduta di tutto il catalogo Amazon, dove viene proposta al prezzo di 99,99 euro con spedizione immediata e gratuita: è una multifunzione che in un design compatto ed elegante offre tutto ciò che serve per essere produttivi, a casa in smart working così come in ufficio.

Cerchi una stampante? Guarda HP Envy Pro 6420

Un modello a getto d’inchiostro che integra un modulo WiFi per poter interagire in modalità wireless con computer, smartphone e tablet, per l’invio o la ricezione dei documenti, può tornare utile per la scansione ad alta definizione del cartaceo e garantisce il pieno supporto alla formula Instant Ink proposta dal produttore per ricevere le cartucce direttamente a casa ancor prima di esaurire quelle in uso. Sulla parte superiore trova inoltre posto un piccolo display touch da cui controllare ogni operazione. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto

HP Envy Pro 6420 può essere acquistata al prezzo di 99,99 euro su Amazon o per la stessa cifra sullo store online di Mediaworld, in entrambi i casi con spedizione gratuita a domicilio in pochi giorni.