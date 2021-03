Serve un Mini PC per seguire le lezioni della didattica a distanza, per navigare o riprodurre i contenuti multimediali? La configurazione migliore di ACEPC T11 Plus in questo momento è proposta in offerta lampo su Amazon con uno sconto del 20% sul prezzo di listino. La spedizione è immediata e gratuita.

ACEPC T11 Plus: il Mini PC in offerta lampo, sconto 20%

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate: processore Intel Atom x5-Z8350, GPU Intel HD Graphics 400, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, uscite video HDMI e VGA con possibilità di connessione simultanea a due monitor e supporto alla risoluzione 4K, due porte USB 3.0 e altre due USB 2.0, lettore di schede microSD, jack audio da 3,5 mm, WiFi, Bluetooth e slot Ethernet. Come si può vedere nell’immagine qui sotto, il dispositivo può essere nascosto dietro al monitor grazie alla staffa di montaggio inclusa nella confezione. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Lato software, il sistema operativo preinstallato su ACEPC T11 Plus è Windows 10 Pro con licenza ufficiale. Tutto questo oggi al prezzo di 143,92 euro invece di 179,90 euro come da listino. Trattandosi di un’offerta lampo proposta da Amazon il consiglio per gli interessati è come sempre quello di non perdere tempo poiché rimarrà valida solo per qualche ora e fino all’esaurimento delle unità in promozione.