Monitor gaming MSI con Carta del Docente in offerta

Se siete alla ricerca di un buon monitor, dal prezzo contenuto, oggi Amazon propone un’offerta davvero eccezionale. Si tratta dell’MSI Optix G241VC, uno schermo di altissima qualità, estremamente versatile e soprattutto acquistabile con Carta del Docente.

Monitor Gaming MSI Optix G241VC: caratteristiche tecniche

Trattandosi di un monitor, iniziamo analizzando proprio il pannello. Si tratta di un 24 pollici Full HD (1920×1080) che sfrutta la tecnologia VA. Quest’ultima offre una riproduzione cromatica molto fedele, simile ai display IPS, con il vantaggio però di neri nettamente più profondi. Il refresh rate è di 75Hz, non tra i più alti, ma in grado di far apprezzare la differenza rispetto ai tradizionali 60Hz. Non manca il supporto ad AMD FreeSync che permette di sincronizzare i fotogrammi prodotti dalla scheda video con quelli riprodotti a schermo, eliminando quasi completamente i problemi di tearing e stuttering. La curvatura da 1800R offre un’immagine più immersiva rispetto ai pannelli flat, adattandosi perfettamente alle esigenze quotidiane o di lavoro.

Dal punto di vista della connettività lo schermo è piuttosto essenziale. Troviamo un ingresso HDMI ed uno VGA, in ogni caso sufficienti per godere al meglio dei propri contenuti. Si tratta quindi di un display decisamente versatile, perfetto per l’attività lavorativa o lo studio in DAD, ma che ben si adatta anche alle sessioni di gaming grazie ad una risposta dei pixel GtG di solo 1ms. Se a questo aggiungiamo le funzioni specifiche per videogiocatori che eredita da Samsung (produttore del pannello) è evidente che il rapporto qualità/prezzo non teme paragoni. Infine grazie alla Carta del Docente l’intero importo può essere coperto con il buono, pagandolo ugualmente a prezzo scontato.

Il prezzo, infatti, grazie alle offerte del giorno di Amazon è di soli 149 euro con uno sconto di 32 euro sul prezzo di listino.