TP-Link, occasione per rete mesh al miglior prezzo

Per mettere “rete mesh” e “basso costo” nella stessa frase bisogna usare una formula ulteriore che fa da congiunzione tra i due concetti: TP-Link. Grazie a questo brand e ad una offerta ulteriore di sconto disponibile su Amazon in queste ore, infatti, per coprire una grande superficie non si deve spendere più di 100 euro, configurando una soluzione decisamente abbordabile e – aspetto da non trascurare – anche elegante rispetto a gran parte della concorrenza.

TP-Link, al miglior prezzo di sempre

Il bundle TP-Link Deco E4 con 3 unità di collegamento è disponibile oggi per 92,65 euro: -15%, raggiungendo in assoluto il miglior prezzo di sempre per questa soluzione. Con 3 elementi è possibile coprire una superficie di circa 370 metri quadri, magari su piani differenti, estendendo una sola rete su tutti gli ambienti della propria abitazione o del proprio ufficio.

Seamless roaming: muovendoti da una stanza all’altra il tuo smartphone o tablet si connetterà automaticamente al deco più rapido, senza avvertire interruzioni di segnale. Nessun buffering: la velocità del network risulta tre volte più rapida rispetto ai normali router grazie alla tecnologia wireless 802.11ac, che permette di distribuire una connessione senza lag.

La gradevolezza estetica dei tre elementi non è da sottovalutare poiché consente di inserirli nell’arredo domestico ovunque possa essere utile, integrandosi in modo delicato come un vero e proprio soprammobile. Dall’utilità, però, particolare.