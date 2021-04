HP ENVY Pro 6432, la stampante è in offerta: sconto 20 euro

Per la casa e i piccoli uffici, HP ENVY Pro 6432 è una stampante multifunzione versatile ed economica, ancor di più oggi poiché proposta con uno sconto di 20 euro sullo store di Mediaworld. Tra i punti di forza il supporto alla connettività WiFi per il trasferimento dei documenti in modalità wireless, anche dal telefono.

HP ENVY Pro 6432 è in offerta sullo store Mediaworld

Un modello consigliato per chi mensilmente stampa dalle 100 alle 400 pagine circa. Basata sulla tecnologia Thermal Inkjet, può fungere all’occorrenza anche da fotocopiatrice o scanner, inviando se necessario i fax in caso di esigenza. Funziona con due cartucce di inchiostro: una per il nero e l’altra per i colori (tricromia). Per altre informazioni invitiamo a consultare la scheda del prodotto.

Oggi è possibile acquistare HP ENVY Pro 6432 dallo store online di Mediaworld al prezzo di soli 79,99 euro invece di 99,99 euro come da listino. Il prodotto sarà consegnato direttamente a domicilio in seguito all’ordine con spedizione gratuita.