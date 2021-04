Mini PC stick Intel 4/64GB dual monitor in offerta

Se siete alla ricerca di un mini PC e la vostra priorità è la semplicità di trasporto, oggi abbiamo un’interessante soluzione per voi. Si tratta dell’Awow Mini PC Stick, equipaggiato con processore Intel e dimensioni ridotte al minimo indispensabile.

Mini PC Awow PC Stick: caratteristiche tecniche

Partiamo dal processore, cuore del PC. Troviamo un Intel Celeron J4105 da 4 core e 4 thread con una frequenza massima di ben 2,5GHz. A questo si affiancano 4GB di memoria RAM e 64GB per l’archiviazione eMMC. Nonostante le ridottissime dimensioni, lo spazio per la memorizzazione dei dati può essere espanso attraverso una microSD fino a 128GB. Con un TDP di soli 10W il sistema di raffreddamento riesce a dissipare il calore prodotto grazie ad una soluzione fanless che rende il computer completamente silenzioso anche a pieno carico. Si tratta di una configurazione senza enormi pretese naturalmente, ma decisamente performante considerate le dimensioni. Che si tratti di lavorare su Office, seguire le lezioni in DAD, o semplicemente intrattenersi con qualche contenuto multimediale, il computer gestisce tutto in maniera veloce e fluida.

Dal punto di vista della connettività invece il PC è davvero sorprendente. Oltre al già citato slot per microSD troviamo ben 3 porte USB, tutte con specifica USB 3.0 di cui una addirittura Type-C. Le uscite video sono due, una HDMI integrata che permette di collegare il computer al monitor senza alcun cavo aggiuntivo. L’altra invece è una mini DisplayPort che permette di collegare un secondo monitor al computer. Chiudono le connessioni wireless che includono sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth 4.2. Una soluzione davvero interessante per il rapporto dimensioni/prestazioni di recente approdata su Amazon.

Nonostante sia disponibile da poco più di un mese, è già possibile trovare un coupon attivabile direttamente dalla pagina prodotto, che fornisce uno sconto di 10 euro per un prezzo di soli 179,99 euro su Amazon. Considerando le specifiche, ed il tipo di prodotto, è senza dubbio un prezzo interessante.