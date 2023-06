HP ENVY x360: sconto di 367 euro

Progettato da uno dei marchi leader del settore PC con l’obiettivo di garantire un connubio perfetto tra design e prestazioni, HP ENVY x360 è un notebook convertibile che può essere utilizzato in diverse modalità, anche scrivendo o disegnando a mano libera sullo schermo. Lo segnaliamo oggi su queste pagine così da sottoporre all’attenzione degli interessati l’ottima offerta su Amazon che permette di acquistarlo al prezzo finale di 832,99 euro. Non sappiamo fino a quando durerà la promozione, meglio nn perdere tempo e approfittarne finché in tempo.

L’offerta Amazon di oggi: -367€ su HP ENVY x360

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft per ricevere tutti gli aggiornamenti rilasciati. Queste, invece, sono le specifiche tecniche più importanti: display touchscreen da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), processore AMD Ryzen 7 5825U con GPU Radeon integrata, 16 GB di RAM DDR4, unità SSD NVMe M.2 da 512 GB per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, comparto audio ottimizzato da Bang & Olufsen, webcam con microfono, porte USB Type-C con Thunderbolt 4 e Type-A 3.0, uscita video HDMI e autonomia dichiarata fino a oltre 14 ore con una sola ricarica della batteria. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Oggi, grazie allo sconto di 367 euro proposto su Amazon, è possibile acquistare HP ENVY x360 nella colorazione Nightfall Black al prezzo finale di 832,99 euro. Un’ottima occasione per allungare le mani su un portatile compatto, leggero ed elegante, adatto alla produttività così come allo studio, alla navigazione e all’intrattenimento multimediale.

L’e-commerce garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno. In altre parole, chi effettua subito l’acquisto, riceverà il notebook entro domani direttamente a casa e senza alcuna spesa aggiuntiva.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.