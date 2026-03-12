HP Envy6520 scannerizza, copia e stampa anche da smartphone: soli 58€

Che ci piaccia o meno, nonostante sia ormai possibile fare tutto con il proprio smartphone in pochi click, in alcune occasioni la cara e vecchia carta continua ad essere necessaria. Per questo motivo avere in casa una stampante multifunzione facile da usare ed economica potrebbe tornarti davvero utile. Oggi voglio mostrarti il modello HP Evny 6520e che, grazie alle Offerte di Primavera ora disponibili su Amazon,falla subito tua al piccolissimo prezzo di soli 58,99 euro.

Stampa tutto ciò che ti serve a casa con HP Envy 6520e

Che tu abbia la necessità di stampare dei documenti a colori o non, fare delle fotocopie oppure fare delle stampe fronte e retro, questa stampante multifunzione a getto d’inchiostro HP ti aiuta in tutto. Utilizzarla è molto semplice, puoi infatti gestirla tramite l’apposito display touch screen ma, se preferisci, puoi anche connetterla al Wi-Fi ed utilizzarla tramite il tuo pc o il tuo smartphone grazie all’app di HP. Immagina solo la comodità di poter stampare tutto ciò che ti serve in pochi click utilizzando direttamente il tuo smartphone.

Tra le altre caratteristiche di questa stampante c’è la possibilità di:

effettuare stampe con scanner e scansioni quando più ne hai bisogno;

stampe fronte e retro in maniera automatica per ottimizzare l’utilizzo di carta e dei tempi;

per ottimizzare l’utilizzo di carta e dei tempi; Inviare Fax anche da mobile.

Insomma, un mucchio di funzionalità che potrebbero sempre tornarti utili. Con l’acquisto ti vengono omaggiati anche 3 mesi di Instant Ink (con cui ricevi l’inchiostro su misura per te a casa) se decidi di attivare il piano HP+ senza alcun obbligo.

L’offerta di Amazon

Non lasciarti sfuggire quest’occasioneed acquista subito su Amazon la tua nuova stampante HP Envy 6520e al prezzo di soli 58,99€ grazie al fantastico sconto del 46%. La festa delle offerte di Primavera ti fa questo regalo, approfittane al volo.