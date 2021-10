HP per il tuo lavoro: qualità, resistenza e sicurezza

Quando si cerca una nuova postazione per il proprio lavoro, l'asticella inevitabilmente sale. Non ci si può accontentare di qualsiasi specifica, di qualsiasi configurazione o di gettarsi alla cieca su un prodotto qualunque: HP coltiva da tempo questa speciale dedizione e la nuova linea degli strumenti pensati per il mondo del lavoro rispondono specificatamente a questo tipo di esigenze.

Quali caratteristiche deve avere un PC la cui funzione principale è quella professionale? Qualità e resistenza come sinonimi di affidabilità; sicurezza, in ogni aspetto; supporto e tranquillità, per avere massima continuità operativa in ogni circostanza; design, declinato in termini di comodità, eleganza ed ergonomia. Non importa che tu stia cercando un portatile, un PC desktop, una workstation o accessori di varia natura: la gamma HP mette a disposizione prodotti, servizi e prezzi ideali per il mondo dell'impresa e per i singoli professionisti.

HP per il lavoro

All'interno dell'incredibilmente ampio catalogo di soluzioni, sono tre gli elementi che emergono in termini di offerta per il mondo professionale:

Portatili business

Laddove design, robustezza e qualità produttiva sono già ampiamente noti e parte integrante del brand HP, a distinguersi sono ora due modelli in modo particolare in virtù delle loro specifiche peculiarità.

HP Elitebook 840 G8

Il primo è il nuovo Elitebook 840 G8 le cui specifiche parlano da sole:

Windows 10 Pro 64 (con upgrade gratuito a Windows 11 dal 5 ottobre 2021)

processore Intel Core i7-1165G7 (fino a 4,7 GHz)

RAM 16GB DDR4-3200

SSD NVMe da 512GB

display 14″ FHD (1920×1080) con HP Sure View Reflect per la massima privacy

scheda grafica Intel Iris Xe

capacità 4G LTE per una connettività integrata anche al di fuori delle reti Wifi

Si tratta di un laptop che puoi far tuo per 1549 euro e sul quale puoi esprimere tutto il tuo potenziale senza colli di bottiglia. Lo strumento usato è infatti sempre più importante in ambito professionale ed in questo Elitebook non ci sono fragilità: performance e sicurezza, comodità e reattività, con protezione attiva del BIOS e batteria in grado di ricaricarsi fino al 50% in appena 30 minuti.

HP Elite Dragonfly

Altra perla dell'offerta HP per il business è l'HP Elite Dragonfly, un convertibile in grado di esprimere grandi qualità anche attraverso la superficie touch del proprio display. Anche in questo caso partiamo dalle specifiche:

Windows 10 Pro 64 (con upgrade gratuito a Windows 11 a partire dal 5 ottobre)

Processore Intel Core i7-8565U con scheda grafica integrata UHD 620

RAM 16GB

SSD NVMe da 512GB

display touch da 13,3″ con definizione FHD (1920×1080)

connettività 4G LTE

Grazie all'offerta speciale che porta lo sconto al 20% sullo store ufficiale, HP Elite Dragonfly è disponibile per 1699 euro invece di 2124 euro. Il punto di forza in questo caso è la sua eccezionale natura mobile: ultraleggero, display a grande luminosità per affrontare ogni contesto operativo, modalità convertibile per operare sia con tastiera che solo-touch, audio Bang&Olufsen per esprimere al meglio anche il fronte audio.

Due modelli dalle caratteristiche eccezionali, insomma, ma non finisce qui. HP, infatti, ha in serbo anche altro per il mondo business affinché affidarsi al brand possa avere un valore aggiunto in sé a prescindere dalla qualità dei dispositivi in gioco.

Wolf Security

Wolf Security è un servizio pensato per la complessità del mondo professionale, ma soprattutto con un occhio di riguardo ai dispositivi endpoint di quanti lavorano da remoto. Si tratta di una protezione completa di terminali e stampanti per difendere utenti, aziende e device da possibili attacchi. Virus e malware, ovviamente, ma non solo: furti di dati, accessi non autorizzati e sottrazione di documenti riservati sono all'ordine del giorno e basta un attimo di distrazione (e a volte neppure questo) per veder andare in fumo ore di lavoro, segreti aziendali, informazioni essenziali, interi progetti.

Wolf Essential Security è la soluzione integrata che HP mette a disposizione assieme ai propri device e consente di avere fin dal primo minuto una protezione costante. Particolarmente interessante in tal senso è la capacità del firmware di operare in modalità di autoriparazione, rilevando violazioni in-memory e proteggendo pertanto il dispositivo in modo proattivo con grande supporto alla tua personale sicurezza.

A tutto ciò può aggiungersi quella che si configura come una soluzione di sicurezza “Pro” di grado enterprise: HP Wolf Pro Security, per aziende di ogni dimensione, aggiunge protezioni ulteriori in grado di isolare ogni singolo attacco (app e siti vengono aperti ad esempio in micro macchine virtuali), un antivirus Sure Sense Pro basato su Intelligenza Artificiale ed ulteriori accorgimenti per una difesa di prima linea che consenta all'azienda di moltiplicare la propria sicurezza interna.

Questo importante servizio è peraltro già nativamente integrato nell'offerta relativa al piccolo PC HP ProDesk 400 G7. Di “piccolo” in questo dispositivo ci sono in realtà soltanto le dimensioni, perché le specifiche sono in verità di alta gamma:

Windows 10 Pro 64 (aggiornabile gratuitamente a Windows 11 dal 5 ottobre 2021)

processore Intel Core i5-10500

RAM da 16GB

SSD NVMe da 512GB

scheda grafica Intel UHD 630

Il tutto in un corpo di appena 27 x 30,3 x 9,5 cm, con un prezzo che (sfruttando il coupon “AUTUNNO21“) scende a soli 611,10 euro. Un vero e proprio PC di grande affidabilità e versatilità, insomma, ma con un profilo di sicurezza decisamente superiore per rispondere al meglio a quelle che sono esigenze d'impresa.

Business Club

Scegliere le soluzioni business HP significa entrare in un vero e proprio club nel quale tutto è orientato all'ottimizzazione delle condizioni di lavoro ed all'asservimento delle necessità professionali. Così è anche Business Club, alla cui iscrizione gratuita corrisponde la possibilità di avere un'area riservata con soluzioni, consigli, assistenza e offerte dedicate. Basta utilizzare il coupon “BENVENUTO” all'iscrizione, anzi, per avere immediatamente uno sconto extra a disposizione.

Entrare nel club significa attingere a piene mani alle potenzialità che HP mette a disposizione del mondo business: un gradino più in alto, un passo oltre, così come il mondo professionale pretende dai propri migliori attori.