Il mouse di HP crolla a 3,99€ nel Prime Day

In corso un’offerta del Prime Day su Amazon che propone questo mouse HP (modello Wired Mouse 1000) al prezzo finale di soli 3,99 euro. Vale la pena acquistarlo anche solo per averlo come backup o da portare sempre con sé durante gli spostamenti. Una spesa davvero contenuta, nonostante sia prodotto da un brand leader del mercato PC.

HP Wired Mouse 1000 a prezzo stracciato

È cablato e la connessione avviene tramite USB (il cavo ha una lunghezza pari a 1,5 metri). Il suo design simmetrico lo rende adatto anche ai mancini. Nessun compromesso in termini di precisione, considerando al dotazione di un sensore da 1.200 dpi in grado di rilevare tutti i movimenti in modo accurato. Ha tre pulsanti, due laterali e uno posizionato nella rotella di scorrimento centrale. Altre informazioni sono riportate nella descrizione completa.

Qui sopra la confezione. Con un prezzo finale di soli 3,99 euro, grazie allo sconto applicato in automatico, HP Wired Mouse 1000 è un affare da non lasciarsi sfuggire. Gli acquirenti lo riceveranno a casa direttamente domani, potendo contare anche sulla spedizione gratuita.

La promozione sarà valida per poche ore, fino alla conclusione del Prime Day o quando si dovrà fare i conti con l’esaurimento delle scorte. anche i non abbonati possono approfittarne, iniziando subito il mese di prova, senza affrontare alcuna spesa.

