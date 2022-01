HP Pavilion 15: oltre 150 euro di sconto sul portatile Ryzen

Se sei alla ricerca di un buon portatile per l’utilizzo professionale, ma capace di adattarsi ad ogni circostanza, Amazon propone un’offerta davvero interessante. Si tratta dell’HP Pavilion 15, un computer equipaggiato con processore Ryzen 5 dalle caratteristiche davvero interessanti, disponibile a soli 548 euro. Inoltre, il PC può essere acquistato attraverso la Carta del Docente che può coprire anche l’intero importo. Al solito si tratta di un’offerta a tempo su un numero di pezzi limitati, ragione per cui non possiamo garantirne la disponibilità in seguito alla pubblicazione.

PC portatile HP Pavilion 15: caratteristiche tecniche

Il Pavilion 15 rappresenta uno dei computer più completi e performanti della gamma. Offre un ampio display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e tecnologia IPS. Nonostante il design con bordi ultrasottili, non manca la webcam integrata e doppio microfono con cancellazione del rumore. La tastiera offre un layout completo, in italiano e comprensivo di tastierino numerico. Ottimo il touchpad decisamente ampio così da consentire una gestione precisa e confortevole del puntatore. Non manca neanche un lettore di impronte digitali che fornisce un ulteriore sistema di sicurezza per l’accesso al sistema operativo.

A spingere il tutto ci pensa un processore AMD Ryzen 5 4500U, una CPU da ben 6 core con un TDP di soli 15W. A questa si affiancano 8GB di memoria RAM DDR4 e un SSD da ben 512GB. Non manca in ogni caso uno slot libero che consente l’espansione della memoria RAM. Da non sottovalutare è la scheda video integrata Vega 6 che fornisce la possibilità di gestire qualche sessione di gaming in 1080p, anche con titoli piuttosto recenti con i dovuti compromessi. Ottimo il comparto audio offerto da Bang & Olufsen che consente di ottenere una buona esperienza anche senza ulteriori periferiche esterne. In generale, quindi, un’ottima soluzione in grado di adattarsi ad ogni esigenza.

Grazie ad uno sconto del 22%, l’HP Pavilion 15 è disponibile su Amazon a soli 548,25 euro per un risparmio di oltre 150 euro sul prezzo di listino. Semplicemente un affare.