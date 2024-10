HP Pavilion 15, risparmia 100€ sul laptop: OCCASIONE Amazon

HP Pavilion 15 con un risparmio di 100 euro rispetto al listino ufficiale del produttore è l’affare migliore di oggi se stai cercando un laptop potente e affidabile, realizzato da uno dei marchi leader del settore PC. Per approfittarne, mettilo nel carrello di Amazon. Le sue caratteristiche lo rendono adatto per la produttività quotidiana, ma non solo, anche per lo studio e per l’intrattenimento nel tempo libero.

HP Pavilion 15: le specifiche del laptop

Il sistema operativo è Windows 11 Home, preinstallato e con licenza ufficiale Microsoft per ottenere tutti gli aggiornamenti non appena disponibili. Queste, invece, sono le specifiche tecniche integrate. Qui ci concentriamo su quelle più importanti, rimandando alla scheda completa per gli altri dettagli.

Display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD;

processore Intel Core i7-1355U con scheda grafica Intel Iris Xe;

16 GB di RAM DDR4 e SSD PCIe NVMe M.2 da 1 TB;

connettività Wi-Fi e Bluetooth;

webcam HD con microfono, altoparlanti e jack audio;

porte USB-C e USB Type-A, uscita HDMI e slot microSD;

batteria con autonomia elevata (fino a 7 ore e 45 minuti).

La disponibilità del laptop è immediata e, se lo ordini adesso, arriverà a casa tua entro un paio di giorni al massimo con la consegna gratuita. Nessun compromesso in termini di affidabilità nemmeno per quanto riguarda vendita e spedizione, entrambe gestite da Amazon senza passare da intermediari.

Non lasciarti sfuggire il risparmio di 100 euro rispetto al listino ufficiale e acquista HP Pavilion 15 al prezzo di 749,99 euro, nella configurazione hardware appena descritta. La colorazione del telaio è Argento, quella mostrata dalle immagini allegate.