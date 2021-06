HP Pavilion Aero 13: nuovo notebook ultraleggero

HP ha annunciato un nuovo notebook consumer, il più leggero tra quelli presenti nel suo ampio catalogo. Il Pavilion Aero 13 ha infatti un peso inferiore a 1 Kg (987 grammi per l'esattezza), quindi è chiaramente un dispositivo “ultraleggero” che offre la massima mobilità. Il produttore statunitense ha puntato molto anche sull'estetica.

HP Pavilion Aero 13: leggero e sostenibile

Il Pavilion Aero 13 ha una qualità costruttiva simile a quelle delle serie Envy e Spectre. Il notebook possiede un telaio in lega di magnesio e alluminio (prima volta per la serie Pavilion) ed è anche il primo Pavilion con screen-to-body ratio del 90% (le cornici, soprattutto laterali, hanno uno spessore molto ridotto). Quattro i coilori disponibili: Pale Rose Gold, Warm Gold, Ceramic White e Natural Silver.

Il notebook è inoltre sostenibile, in quanto è stata utilizzata plastica riciclata e vernice a base d'acqua. I materiali per la scatola esterna e le protezioni provengono al 100% da fonti rinnovabili. HP non ha purtroppo fornito le specifiche complete. Il Pavilion Aero 13 ha uno schermo da 13 pollici con risoluzione 2.5K (rapporto di aspetto 16:10 e gamma colore 100% sRGB) e integra processori AMD fino al Ryzen 7 5800U. La batteria garantisce un'autonomia massima di 10,5 ore.

Il Pavilion Aero 13 sarà disponibile a partire da luglio negli Stati Uniti, inizialmente sullo store HP online e successivamente nei negozi fisici. Il prezzo della configurazione base è 749,00 dollari. Non è noto al momento se e quando arriverà in Europa.