HP Pavilion: il notebook eccezionale acquistabile anche a rate

Un notebook portentoso: HP Pavilion

HP Pavilion si presenta come un computer portatile solido e con ottime specifiche tecniche. È disponibile nella colorazione argento e consente di svolgere le proprie attività nei migliori dei modi.

Monta un display da 14 pollici con risoluzione Full HD per assicurare una visione dei contenuti sempre ottimizzata. In tal modo è possibile sia gustarsi contenuti multimediali che effettuare le proprie mansioni senza riscontrare problemi.

Nel suo cuore, invece, è presente un processore Intel Core i5 1135G7 che viene affiancato da ben 8 GB di RAM e 512 GB di memoria di archiviazione su SSD. La scheda grafica, invece, è una Intel Iris Xᵉ.

Tra le altre caratteristiche degne di nota figura una webcam frontale HD con cui poter effettuare videochiamate o assistere a conferenze nel modo più agevole possibile. Non mancano all'appello i microfoni integrati e la tastiera retroillimunata.

La batteria, in conclusione, ha un'autonomia garantita di 8 ore e 15 minuti. Degna di nota è la presenza di un sistema di ricarica rapida ossia la HP Fast Charge che in appena 45 minuti riesce a ripristinare il 50% della carica.

