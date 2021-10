HP PC 14s: la potenza di Ryzen 5 in un laptop sottile in alluminio

Quello che ti proponiamo oggi è un portatile in promozione, tra i migliori in assoluto nella fascia sotto i 600 euro. Si tratta dell’HP PC 14s ideale per l’utilizzo professionale grazie alla potenza del processore AMD Ryzen abbinato ad un design estremamente compatto in alluminio.

Computer portatile HP PC 14s: caratteristiche tecniche

Il processore in questione è un Ryzen 5 4500U, una CPU a 6 core con una frequenza massima di ben 4GHz con un TDP di soli 15 Watt. A questa si affiancano 8GB di memoria RAM DDR4 ed un SSD da 256GB, il tutto completamente espandibile. La memoria RAM, infatti, può essere facilmente aumentata fino a 16GB, mentre l’SSD può essere sostituito con un M.2 più capiente. Da non sottovalutare la GPU integrata AMD Radeon Vega 6 capace di avviare con i dovuti compromessi, anche gli ultimi titoli in Full HD. Si tratta di una configurazione estremamente performante, pensata soprattutto per l’utilizzo professionale. La CPU a basso consumo si rivolge proprio a chi necessita di lavorare per molte ore in mobilità. Tuttavia, è un computer che si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di utilizzo, perfetto per lo studio e l’intrattenimento.

Ottima la tastiera che presenta un layout italiano completo compresa di tastierino numerico, decisamente confortevole per la digitazione. Non manca, inoltre, un pratico lettore di impronte digitali che consente di aggiungere un ulteriore sistema di sicurezza per l’accesso al sistema operativo. Di grande qualità anche il display da 14 pollici con risoluzione Full HD con tecnologia IPS che garantisce una riproduzione cromatica fedele. Le cornici sono decisamente sottili, ma nonostante questo HP è riuscita a mantenere la webcam integrata nella parte alta dello schermo. Dal punto di vista della connettività non manca assolutamente nulla: 2 porte USB 3.0, una porta USB Type-C, uscita HDMI per un secondo monitor e lettore di schede. Presenti, naturalmente, le connessioni wireless che prevedono Wi-Fi dual band e Bluetooth. Nel complesso un computer di grande valore adatto a qualsiasi tipo di utente alla ricerca di una macchina performante pensata per la mobilità.

Grazie ad uno sconto del 10% è possibile acquistare l’HP PC 14s su Amazon a soli 539,99 euro per un risparmio di 60 euro sul prezzo di listino.