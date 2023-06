Acquista il PC all-in-one di HP in sconto su Amazon

Grazie allo sconto di oggi su Amazon è possibile mettere sulla scrivania il PC all-in-one di HP (nome completo HP All-in-One 24-cb0001sl Desktop) approfittando di un significativo risparmio rispetto al listino. È il computer progettato da uno dei marchi leader del settore per rispondere alle esigenze di chi lavora e studio, con un comparto hardware in grado di gestire ogni operazione quotidiana.

Tutto dentro lo schermo: l’offerta sul PC all-in-one di HP

Passandone in rassegna i punti di forza, partiamo dal sistema operativo: quello preinstallato è Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft per la ricezione puntuale degli aggiornamenti rilasciati e delle nuove funzionalità distribuite. A livello di specifiche tecniche, ogni componente è racchiusa nel design che occupa giusto lo spazio del suo display Full HD da 23,8 pollici: processore AMD Ryzen 3 5300U con chip grafico AMD Radeon integrato, 8 GB di RAM DDR4, unità SSD NVMe da 512 GB per l’archiviazione dei dati, Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, altoparlanti, webcam True Vision HD e una gamma completa di porte per la connettività. All’interno della descrizione completa sono riportati tutti gli altri dettagli.

In questo momento è possibile acquistare il PC all-in-one di HP, nella configurazione appena descritta, al prezzo scontato di 549,99 euro. Sono inclusi tastiera e mouse, come visibile nell’immagine qui sopra.

Chi effettua subito l’ordine riceverà il prodotto già entro domani, con spedizione gratuita grazie alla rete logistica di Amazon. Un’ottima occasione, per mettere sulla scrivania un computer completo e versatile realizzato da un brand che assicura affidabilità, prestazioni e una cura particolare al design.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.