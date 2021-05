HP+, la stampa si fa cloud, anche in Italia

HP ha annunciato l’estensione globale di un nuovo concetto di stampa, denominato HP+ e incentrato sul concetto di cloud. Il gruppo ritiene questo annuncio fondamentale soprattutto in questo periodo evolutivo, nel quale sempre più persone lavorano da casa, sempre più stampanti sono al lavoro e sempre più intelligenza è richiesta nell’esperienza di stampa.

HP+, ora in tutto il mondo

I dettagli relativi al servizio “plus” sono disponibili sull’apposita pagina, dove HP ha raccolto tanto le indicazioni relative ai requisiti hardware (assicurati per modelli quali HP DeskJet 4100e, HP Envy 6400e, HP OfficeJet Pro 9025e o HP LAserJet M234sdwe), quanto le prospettive software per sfruttare la novità del gruppo.

Così Rossella Campaniello, Printing System Business Director HP Italy:

HP+ rappresenta un passaggio fondamentale nell’esperienza del printing. Abbiamo riunito le nostre migliori innovazioni in ambito stampa in un sistema smart dedicato ai consumatori e alle piccole imprese. Dall’hardware leader di categoria, a uno dei più diffusi servizi di abbonamento di materiali di consumo, che ora include il toner, all’app di stampa migliore del settore, ora nel cloud: ciascuna delle nostre soluzioni per HP+ è stata progettata per una migliore esperienza e per rispondere alle crescenti esigenze di chi si affida sempre più alle proprie stampanti.

Introdotto per la prima volta negli USA, HP+ si apre ora a 35 paesi in tutto il mondo, Italia compresa. HP precisa come non si tratti di un servizio in abbonamento, ma di una vera e propria soluzione embedded cloud-based di stampa.